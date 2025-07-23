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Lewd Multiverse (18+)

Lewd Multiverse (18+) v0.3

Безумный мультивселенский квест парня, которого никто не ждал

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 554 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Описание

Lewd Multiverse — это пародийная визуальная новелла в стиле исекай, где ты следишь за похождениями Такаши Кёси — самого обычного школьника, внезапно призванного богиней для «спасения мира». Только вот мир этот странно знаком, как будто это альтернативная версия любимого аниме. Юмор с отсылками и абсурдные диалоги превращают каждую сцену в фансервисное приключение.


Ты перемещаешься по альтернативным мирам, где знакомые героини ведут себя совсем не так, как ты ожидал. Такаши то спасает город, то убегает от ревнивой подруги детства с топором, то попадает в ловушку собственного самомнения. Каждый эпизод — это микс из романтики, иронии и пародии на штампы аниме. Ты делаешь выборы, узнаёшь больше о богине, которая явно что-то недоговаривает, и раскрываешь странную тайну мира. Lewd Multiverse — это приключение не про силу, а про нелепость судьбы. И, возможно, немного про любовь.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

Скачать Lewd Multiverse (18+) v0.3 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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