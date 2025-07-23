Описание

Lewd Multiverse — это пародийная визуальная новелла в стиле исекай, где ты следишь за похождениями Такаши Кёси — самого обычного школьника, внезапно призванного богиней для «спасения мира». Только вот мир этот странно знаком, как будто это альтернативная версия любимого аниме. Юмор с отсылками и абсурдные диалоги превращают каждую сцену в фансервисное приключение.





Ты перемещаешься по альтернативным мирам, где знакомые героини ведут себя совсем не так, как ты ожидал. Такаши то спасает город, то убегает от ревнивой подруги детства с топором, то попадает в ловушку собственного самомнения. Каждый эпизод — это микс из романтики, иронии и пародии на штампы аниме. Ты делаешь выборы, узнаёшь больше о богине, которая явно что-то недоговаривает, и раскрываешь странную тайну мира. Lewd Multiverse — это приключение не про силу, а про нелепость судьбы. И, возможно, немного про любовь.