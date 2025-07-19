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The President’s Daughter (18+)

The President’s Daughter (18+) vEpisode 1

Выберите подчинение или силу в закулисной игре власти и желания

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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 23:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 717 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

The President’s Daughter — это мрачный и провокационный визуальный роман с элементами эротической драмы и психологического триллера, в котором ты оказываешься в центре политических интриг, роскоши и жесткого контроля. Ты — дочь самого влиятельного человека в стране. Выросшая в роскоши и манипуляциях, ты была воспитана быть послушной, очаровательной — идеальным инструментом в руках системы. Но теперь что-то меняется: ты больше не хочешь просто улыбаться и подчиняться.


Тебе предстоит сделать выбор — остаться молчаливой куклой в политическом спектакле или стать игроком, который начнёт диктовать правила. Используй свои инстинкты, разум и обаяние, чтобы манипулировать окружающими, выживать в атмосфере предательства и раскрывать грязные секреты семьи. Сценарий полон разветвлений: каждое действие приближает тебя либо к полному подчинению, либо к власти, завоёванной собственной ценой. Погрузись в опасную игру, где границы между властью и соблазном — едва различимы.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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