Описание

The President’s Daughter — это мрачный и провокационный визуальный роман с элементами эротической драмы и психологического триллера, в котором ты оказываешься в центре политических интриг, роскоши и жесткого контроля. Ты — дочь самого влиятельного человека в стране. Выросшая в роскоши и манипуляциях, ты была воспитана быть послушной, очаровательной — идеальным инструментом в руках системы. Но теперь что-то меняется: ты больше не хочешь просто улыбаться и подчиняться.





Тебе предстоит сделать выбор — остаться молчаливой куклой в политическом спектакле или стать игроком, который начнёт диктовать правила. Используй свои инстинкты, разум и обаяние, чтобы манипулировать окружающими, выживать в атмосфере предательства и раскрывать грязные секреты семьи. Сценарий полон разветвлений: каждое действие приближает тебя либо к полному подчинению, либо к власти, завоёванной собственной ценой. Погрузись в опасную игру, где границы между властью и соблазном — едва различимы.