Описание

Hokage's Adopted Son — визуальный роман для взрослых игроков, вдохновлённый известной манга-вселенной. Проект предлагает оригинальную сюжетную линию, в которой знакомые персонажи раскрываются с другой стороны, а художественный стиль отсылает к аниме-истокам. Это неофициальный фанфик, где ты станешь частью альтернативной истории в узнаваемом мире.





Ты играешь за сироту, воспитанного под защитой сильного и доброго наставника. Став старше, герой оказывается на распутье — впереди его ждут важные решения, личные открытия и непростые выборы. Пройдите этот путь вместе с ним, взаимодействуя с персонажами, исследуя локации и наблюдая за развитием сюжета. Для поклонников жанра и сеттинга — это шанс взглянуть на вселенную под новым углом.