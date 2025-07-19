Hokages Adopted Son (18+) v0.4
Альтернативная история с хорошо знакомыми героями и новым взглядом
Hokage's Adopted Son — визуальный роман для взрослых игроков, вдохновлённый известной манга-вселенной. Проект предлагает оригинальную сюжетную линию, в которой знакомые персонажи раскрываются с другой стороны, а художественный стиль отсылает к аниме-истокам. Это неофициальный фанфик, где ты станешь частью альтернативной истории в узнаваемом мире.
Ты играешь за сироту, воспитанного под защитой сильного и доброго наставника. Став старше, герой оказывается на распутье — впереди его ждут важные решения, личные открытия и непростые выборы. Пройдите этот путь вместе с ним, взаимодействуя с персонажами, исследуя локации и наблюдая за развитием сюжета. Для поклонников жанра и сеттинга — это шанс взглянуть на вселенную под новым углом.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.