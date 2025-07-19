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Hokages Adopted Son (18+)

Hokages Adopted Son (18+) v0.4

Альтернативная история с хорошо знакомыми героями и новым взглядом

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 966 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
53
Описание

Hokage's Adopted Son — визуальный роман для взрослых игроков, вдохновлённый известной манга-вселенной. Проект предлагает оригинальную сюжетную линию, в которой знакомые персонажи раскрываются с другой стороны, а художественный стиль отсылает к аниме-истокам. Это неофициальный фанфик, где ты станешь частью альтернативной истории в узнаваемом мире.


Ты играешь за сироту, воспитанного под защитой сильного и доброго наставника. Став старше, герой оказывается на распутье — впереди его ждут важные решения, личные открытия и непростые выборы. Пройдите этот путь вместе с ним, взаимодействуя с персонажами, исследуя локации и наблюдая за развитием сюжета. Для поклонников жанра и сеттинга — это шанс взглянуть на вселенную под новым углом.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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