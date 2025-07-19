Описание

False Narrative — визуальный роман 18+, сочетающий зрелую драму и высококлассный визуал. История начинается с переезда и нового этапа в жизни: отец главного героя собирается жениться, а протагонисту предстоит впервые встретиться с потенциальной сводной сестрой. Простое на первый взгляд знакомство быстро превращается в эмоционально насыщенное путешествие, полное неоднозначных ситуаций, интимных моментов и вопросов, на которые не так просто ответить.





Сценарий предлагает вариативность выбора, влияющего на отношения и развитие событий. В игре есть и неожиданные сюжетные повороты, и новые персонажи, каждый со своими мотивами и тайнами. Тебя ждут диалоги с оттенком реальности, внутренняя эволюция героев и возможность выстраивать уникальную линию взаимодействий. False Narrative — это не просто взрослая история, а попытка заглянуть в глубины личных желаний, границ морали и последствий принятых решений.