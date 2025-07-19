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False Narrative (18+)

False Narrative (18+) vPrologue P1

Когда семья становится чем-то большим, чем просто родственники

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Версия:
Prologue P1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
83
Описание

False Narrative — визуальный роман 18+, сочетающий зрелую драму и высококлассный визуал. История начинается с переезда и нового этапа в жизни: отец главного героя собирается жениться, а протагонисту предстоит впервые встретиться с потенциальной сводной сестрой. Простое на первый взгляд знакомство быстро превращается в эмоционально насыщенное путешествие, полное неоднозначных ситуаций, интимных моментов и вопросов, на которые не так просто ответить.


Сценарий предлагает вариативность выбора, влияющего на отношения и развитие событий. В игре есть и неожиданные сюжетные повороты, и новые персонажи, каждый со своими мотивами и тайнами. Тебя ждут диалоги с оттенком реальности, внутренняя эволюция героев и возможность выстраивать уникальную линию взаимодействий. False Narrative — это не просто взрослая история, а попытка заглянуть в глубины личных желаний, границ морали и последствий принятых решений.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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