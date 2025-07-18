Polyturnon (18+) v0.20
Гарем, остров и сотня красавиц в романтической визуальной сказке
Polyturnon — это визуальный роман для игроков старше 18 лет, предлагающий откровенную, насыщенную событиями историю, где ты берёшь на себя роль миллионера, неожиданно получившего в своё распоряжение частный остров. Но это не просто локация для отдыха — здесь живут более сотни девушек, каждая со своей внешностью, характером и ожиданиями. Твоя задача — наладить с ними отношения, исследовать сюжетные развилки и принимать решения, влияющие на развитие гарема и открытие новых сцен.
Игра фокусируется на гаремной механике, ярко выраженном эротическом контенте и большой свободе действий. Ты сможешь выбирать, с кем провести время, как распределить внимание и какие приоритеты расставить. Разнообразие персонажей и локаций делает каждую сессию уникальной: от прогулок по пляжу до приватных событий в роскошной вилле. Несмотря на жанровую направленность, здесь присутствует и связный сюжет, который помогает удерживать интерес между сценами. Полный контроль — в твоих руках.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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