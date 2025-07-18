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Polyturnon (18+)

Polyturnon (18+) v0.20

Гарем, остров и сотня красавиц в романтической визуальной сказке

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Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Polyturnon — это визуальный роман для игроков старше 18 лет, предлагающий откровенную, насыщенную событиями историю, где ты берёшь на себя роль миллионера, неожиданно получившего в своё распоряжение частный остров. Но это не просто локация для отдыха — здесь живут более сотни девушек, каждая со своей внешностью, характером и ожиданиями. Твоя задача — наладить с ними отношения, исследовать сюжетные развилки и принимать решения, влияющие на развитие гарема и открытие новых сцен.


Игра фокусируется на гаремной механике, ярко выраженном эротическом контенте и большой свободе действий. Ты сможешь выбирать, с кем провести время, как распределить внимание и какие приоритеты расставить. Разнообразие персонажей и локаций делает каждую сессию уникальной: от прогулок по пляжу до приватных событий в роскошной вилле. Несмотря на жанровую направленность, здесь присутствует и связный сюжет, который помогает удерживать интерес между сценами. Полный контроль — в твоих руках.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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