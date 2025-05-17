android-1.ru / Игры / Эротические игры / Of Birds and Bees (18+)
Of Birds and Bees (18+)

Of Birds and Bees (18+) 0.9

3
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:01
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 591
Скриншоты
Описание

Of Birds and Bees (18+) - раскройте тайну Великих равнин! Следуйте по следу и найдите коробку из титана с осой внутри. Готовы ли вы разгадать эту загадочную историю?


Присоединяйтесь к нам в этом приключении и раскройте потустороннюю историю. События, которые вас ждут, не похожи ни на что, с чем вы сталкивались раньше — немного озорные, с крупными смелыми персонажами и множеством тайн. Будьте готовы исследовать!


Разгадывайте головоломки, знакомьтесь с персонажами и становитесь свидетелями событий, которые будут держать вас в напряжении. С каждой главой появляется больше загадок и интриг. Ваше сердце будет биться чаще, когда вы откроете для себя неожиданные повороты этой захватывающей истории.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Of Birds and Bees (18+) v0.9 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Of Birds and Bees (18+) 2.2 Гб Ссылка 2 2.2 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Of Birds and Bees (18+)
Version TG 0.8

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Black Diamond (18+)
Black Diamond (18+)
Version: 0.7.1f
New Earth (18+)
New Earth (18+)
Version: Ch.2 Final
The Adventurous Couple Original Story (18+)
The Adventurous Couple Original Story (18+)
Version: Part 5b
Carnal Contract (18+)
Carnal Contract (18+)
Version: 0.9 Rework
A New Dawn (18+)
A New Dawn (18+)
Version: 4.8.4
Corrupted Love (18+)
Corrupted Love (18+)
Version: 0.10
Elfheim (18+)
Elfheim (18+)
Version: Chapter 2 v0.2.0
Doraemon X (18+)
Doraemon X (18+)
Version: 0.9b

Отзывы о Of Birds and Bees (18+)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Сергей
Гость Сергей 5 января 2025 11:55
Тоже мучаюсь с паролем на терминале.
Ты что набираешь?
0
Ответить
Станислав
Станислав 29 декабря 2024 10:12
привет всем ребят какой код набирать на терминале первый набираю на 2 у меня ошибка на экране проскакивает кадер с предложением сразу на набор кода подскажите
0
Ответить