Описание

Of Birds and Bees (18+) - раскройте тайну Великих равнин! Следуйте по следу и найдите коробку из титана с осой внутри. Готовы ли вы разгадать эту загадочную историю?





Присоединяйтесь к нам в этом приключении и раскройте потустороннюю историю. События, которые вас ждут, не похожи ни на что, с чем вы сталкивались раньше — немного озорные, с крупными смелыми персонажами и множеством тайн. Будьте готовы исследовать!





Разгадывайте головоломки, знакомьтесь с персонажами и становитесь свидетелями событий, которые будут держать вас в напряжении. С каждой главой появляется больше загадок и интриг. Ваше сердце будет биться чаще, когда вы откроете для себя неожиданные повороты этой захватывающей истории.