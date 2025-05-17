Of Birds and Bees (18+) 0.9
Of Birds and Bees (18+) - раскройте тайну Великих равнин! Следуйте по следу и найдите коробку из титана с осой внутри. Готовы ли вы разгадать эту загадочную историю?
Присоединяйтесь к нам в этом приключении и раскройте потустороннюю историю. События, которые вас ждут, не похожи ни на что, с чем вы сталкивались раньше — немного озорные, с крупными смелыми персонажами и множеством тайн. Будьте готовы исследовать!
Разгадывайте головоломки, знакомьтесь с персонажами и становитесь свидетелями событий, которые будут держать вас в напряжении. С каждой главой появляется больше загадок и интриг. Ваше сердце будет биться чаще, когда вы откроете для себя неожиданные повороты этой захватывающей истории.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.