A New Dawn (18+) 4.8.4
Сражайтесь за справедливость и раскройте тайны волшебного королевства
A New Dawn (18+) - Следите за историей юной девушки и раскройте скрытые тайны волшебной страны. Примите участие в захватывающих сражениях и сражайтесь за славу на пути к воссоединению со своей семьей. Откройте для себя мощные заклинания, эпические битвы и мистических существ, когда вы узнаете свою судьбу.
Это необычное путешествие ждет вас — станьте непобедимым воином и сразитесь со злыми силами, чтобы восстановить справедливость в этом волшебном королевстве. Воссоединитесь со своей семьей и победите любого врага, который встанет на вашем пути!
Начните свое эпическое приключение прямо сейчас! Исследуйте мифические земли, сражайтесь с невероятными существами и раскрывайте секреты в своем стремлении воссоединиться со своей семьей. Скачайте сейчас и отправляйтесь в уникальное путешествие!
Версия 4.8.4
Исправления и изменения:
Исправлена ошибка, из-за которой Виктория телепортировалась дважды после работы в пабе и магазине, что иногда приводило к застреванию в стене
Изменено: теперь Виктория должна два дня подряд не доиться, чтобы остановить прогресс превращения в корову (hu-cow)
— Ранее это могло сделать невозможным продолжение сцен с дойкой
Исправлено: танцовщица-кролик продолжала появляться в таверне, даже если была уже представлена Приапре и Дебби
Исправлено: если Виктория гуляла по городу с Богвартом как рабыня, воспоминания вызывали баги
Теперь можно выбрать сон о корове (hu-cow) через чит-меню
Изменены условия для получения hu-cow-сна в орочьем городе и обычном
Исправлено: hu-cow-сны не запускались в человеческом городе
Исправлено: плохая концовка с Блэйком могла проигрываться дважды, если Виктория находилась на неправильной карте
Работа по уборке не генерировала клиентов на некоторых картах
Несколько событий в доме Блэйка перемещали Викторию на карту полного хаоса
Исправлено: анимация дойки не исчезала при первом опыте дойки с маленькой грудью в человеческом городе
Исправлено: невозможно было двигаться после сцены дойки
Исправлено: сцена после первой ночи в таверне не запускалась
Исправлено: анимация дойки не исчезала при первом опыте дойки с маленькой грудью в орочьем городе
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