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A New Dawn (18+)

A New Dawn (18+) 4.8.4

Сражайтесь за справедливость и раскройте тайны волшебного королевства
7
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Версия:
4.8.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 104
Скриншоты
Описание

A New Dawn (18+) - Следите за историей юной девушки и раскройте скрытые тайны волшебной страны. Примите участие в захватывающих сражениях и сражайтесь за славу на пути к воссоединению со своей семьей. Откройте для себя мощные заклинания, эпические битвы и мистических существ, когда вы узнаете свою судьбу.


Это необычное путешествие ждет вас — станьте непобедимым воином и сразитесь со злыми силами, чтобы восстановить справедливость в этом волшебном королевстве. Воссоединитесь со своей семьей и победите любого врага, который встанет на вашем пути!


Начните свое эпическое приключение прямо сейчас! Исследуйте мифические земли, сражайтесь с невероятными существами и раскрывайте секреты в своем стремлении воссоединиться со своей семьей. Скачайте сейчас и отправляйтесь в уникальное путешествие!


Информация о модах

Версия 4.8.4

Исправления и изменения:

  • Исправлена ошибка, из-за которой Виктория телепортировалась дважды после работы в пабе и магазине, что иногда приводило к застреванию в стене

  • Изменено: теперь Виктория должна два дня подряд не доиться, чтобы остановить прогресс превращения в корову (hu-cow)
    — Ранее это могло сделать невозможным продолжение сцен с дойкой

  • Исправлено: танцовщица-кролик продолжала появляться в таверне, даже если была уже представлена Приапре и Дебби

  • Исправлено: если Виктория гуляла по городу с Богвартом как рабыня, воспоминания вызывали баги

  • Теперь можно выбрать сон о корове (hu-cow) через чит-меню

  • Изменены условия для получения hu-cow-сна в орочьем городе и обычном

  • Исправлено: hu-cow-сны не запускались в человеческом городе

  • Исправлено: плохая концовка с Блэйком могла проигрываться дважды, если Виктория находилась на неправильной карте

  • Работа по уборке не генерировала клиентов на некоторых картах

  • Несколько событий в доме Блэйка перемещали Викторию на карту полного хаоса

  • Исправлено: анимация дойки не исчезала при первом опыте дойки с маленькой грудью в человеческом городе

  • Исправлено: невозможно было двигаться после сцены дойки

  • Исправлено: сцена после первой ночи в таверне не запускалась

  • Исправлено: анимация дойки не исчезала при первом опыте дойки с маленькой грудью в орочьем городе

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Скачать A New Dawn (18+) v4.8.4 MOD APK

Скачать A New Dawn (18+) 2.6 Гб Ссылка 2 2.6 Гб
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Отзывы о A New Dawn (18+)


Комментарии (1)
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A
A 22 августа 2023 04:16
He на русском
+6
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