Описание

Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+) — это визуальный роман для взрослых, нарисованный в ярком, анимешном стиле, где тебя ждёт гаремная комедия с явным уклоном в откровенность. В центре истории — скромный, замкнутый парень, который волей случая оказывается в окружении гяру — уверенных, раскованных, модных девушек, от которых глаз не отвести… и от которых просто не сбежать.





Сюжет крутится вокруг попыток главного героя справиться с собственными комплексами, новыми эмоциями и внезапным вниманием, которое раньше казалось невозможным. Каждая героиня — со своим характером, стилем общения и особым подходом. Игрока ждут вариативные ветки развития отношений, множество пикантных моментов, юмор и приятная доля драмы. Gorgeous Gyaru Girlfriends — это игра о том, как выйти из зоны комфорта и оказаться в зоне… гораздо интереснее. Кто знает, может, эти гяру изменят его жизнь — и не только в спальне.