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Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+)

Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+) 0.2

Когда ты — парень-загадка, а вокруг тебя одни яркие проблемы на каблуках
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+) — это визуальный роман для взрослых, нарисованный в ярком, анимешном стиле, где тебя ждёт гаремная комедия с явным уклоном в откровенность. В центре истории — скромный, замкнутый парень, который волей случая оказывается в окружении гяру — уверенных, раскованных, модных девушек, от которых глаз не отвести… и от которых просто не сбежать.


Сюжет крутится вокруг попыток главного героя справиться с собственными комплексами, новыми эмоциями и внезапным вниманием, которое раньше казалось невозможным. Каждая героиня — со своим характером, стилем общения и особым подходом. Игрока ждут вариативные ветки развития отношений, множество пикантных моментов, юмор и приятная доля драмы. Gorgeous Gyaru Girlfriends — это игра о том, как выйти из зоны комфорта и оказаться в зоне… гораздо интереснее. Кто знает, может, эти гяру изменят его жизнь — и не только в спальне.


Информация о модах

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Скачать Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб
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