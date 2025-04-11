Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+) 0.2
Когда ты — парень-загадка, а вокруг тебя одни яркие проблемы на каблуках
Gorgeous Gyaru Girlfriends (18+) — это визуальный роман для взрослых, нарисованный в ярком, анимешном стиле, где тебя ждёт гаремная комедия с явным уклоном в откровенность. В центре истории — скромный, замкнутый парень, который волей случая оказывается в окружении гяру — уверенных, раскованных, модных девушек, от которых глаз не отвести… и от которых просто не сбежать.
Сюжет крутится вокруг попыток главного героя справиться с собственными комплексами, новыми эмоциями и внезапным вниманием, которое раньше казалось невозможным. Каждая героиня — со своим характером, стилем общения и особым подходом. Игрока ждут вариативные ветки развития отношений, множество пикантных моментов, юмор и приятная доля драмы. Gorgeous Gyaru Girlfriends — это игра о том, как выйти из зоны комфорта и оказаться в зоне… гораздо интереснее. Кто знает, может, эти гяру изменят его жизнь — и не только в спальне.
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