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Moonlight (18+)

Moonlight (18+) Ch.1 v0.16

В мире, где нейросети читают мысли, правда по-прежнему прячется во тьме
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Версия:
Ch.1 v0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 231 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Moonlight (18+) — это визуальный роман с кинематографичной подачей, высококачественными рендерами и сюжетом, вплетённым в реалии антиутопического будущего. Технологии шагнули далеко вперёд: импланты, модификации, искусственный интеллект — всё это стало неотъемлемой частью человеческой жизни. Но чем более продвинутым становится общество, тем глубже в нём прячутся тени.


Ты играешь за детектива, которому поручено расследовать загадочную смерть. Чем глубже ты копаешь, тем больше понимаешь: это не просто дело, это сплетение интересов, интриг и личных драм. Жертва — не та, кем казалась. Свидетели — не всегда на твоей стороне. А каждый шаг может сделать тебя частью игры, где на кону не только правда, но и твоя собственная свобода.


Moonlight сочетает напряжённую детективную интригу с темами морального выбора, власти технологий и интимных связей между персонажами. Здесь есть не только расследование, но и эмоции, желание, конфликт — всё, что делает историю по-настоящему взрослой. И только от тебя зависит, дойдёшь ли ты до истины… или потеряешь себя в её отражении.


Информация о модах

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Скачать Moonlight (18+) 231 Мб Ссылка 2 231 Мб
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