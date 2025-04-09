Описание

Moonlight (18+) — это визуальный роман с кинематографичной подачей, высококачественными рендерами и сюжетом, вплетённым в реалии антиутопического будущего. Технологии шагнули далеко вперёд: импланты, модификации, искусственный интеллект — всё это стало неотъемлемой частью человеческой жизни. Но чем более продвинутым становится общество, тем глубже в нём прячутся тени.





Ты играешь за детектива, которому поручено расследовать загадочную смерть. Чем глубже ты копаешь, тем больше понимаешь: это не просто дело, это сплетение интересов, интриг и личных драм. Жертва — не та, кем казалась. Свидетели — не всегда на твоей стороне. А каждый шаг может сделать тебя частью игры, где на кону не только правда, но и твоя собственная свобода.





Moonlight сочетает напряжённую детективную интригу с темами морального выбора, власти технологий и интимных связей между персонажами. Здесь есть не только расследование, но и эмоции, желание, конфликт — всё, что делает историю по-настоящему взрослой. И только от тебя зависит, дойдёшь ли ты до истины… или потеряешь себя в её отражении.