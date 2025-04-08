Описание

Shadows of Veridian (18+) — это визуальный роман в киберпанковом антураже, где ты играешь за бывшего солдата, вернувшегося в неоновый мегаполис, чтобы найти пропавшую сестру. Город живёт по своим жёстким правилам: коррупция, подполье, техно-фракции и цифровые войны — и всё это становится частью твоего пути. Чтобы спасти близкого человека, придётся лгать, убивать, соблазнять и выбирать, кому доверять — а кому лучше выстрелить первым.





Shadows of Veridian предлагает нелинейный сюжет, разветвлённые диалоги, проработанные персонажи и сцены, где взрослый контент — часть мрачной, полной напряжения атмосферы. Каждый выбор меняет не только финал, но и сам путь: ты можешь стать героем, тенью или кем-то гораздо опаснее. Город не прощает ошибок — но он даёт шанс тем, кто готов рисковать всем.