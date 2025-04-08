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Shadows of Veridian (18+)

Shadows of Veridian (18+) 1.5

Один город, тысячи огней — и ни одного пути без последствий
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Версия:
1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
219
Скриншоты
Описание

Shadows of Veridian (18+) — это визуальный роман в киберпанковом антураже, где ты играешь за бывшего солдата, вернувшегося в неоновый мегаполис, чтобы найти пропавшую сестру. Город живёт по своим жёстким правилам: коррупция, подполье, техно-фракции и цифровые войны — и всё это становится частью твоего пути. Чтобы спасти близкого человека, придётся лгать, убивать, соблазнять и выбирать, кому доверять — а кому лучше выстрелить первым.


Shadows of Veridian предлагает нелинейный сюжет, разветвлённые диалоги, проработанные персонажи и сцены, где взрослый контент — часть мрачной, полной напряжения атмосферы. Каждый выбор меняет не только финал, но и сам путь: ты можешь стать героем, тенью или кем-то гораздо опаснее. Город не прощает ошибок — но он даёт шанс тем, кто готов рисковать всем.


Информация о модах

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Скачать Shadows of Veridian (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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