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The Star Cove Incident (18+)

The Star Cove Incident (18+) 1.01

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Версия:
1.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 157
Скриншоты
Описание

The Star Cove Incident (18+) - Звездная бухта - это небольшой рыбацкий городок, расположенный у берега моря и населенный около 400 человеками. Жизнь здесь кажется связанной неразрывной нитью с морем, и говорят, что здесь люди живут и умирают в его объятиях.


Средства к существованию в Звездной бухте неразрывно связаны с морем. Кто-то занимается рыбной ловлей, другие торгуют рыбой или занимаются солеварением на фермах. Многие семьи находятся вовлеченными в работу, связанную с морской деятельностью.


Но Звездная бухта - это не только труд и торговля. Жители городка также наслаждаются красотой окружающей природы и морских просторов. Восходы и закаты, шум волн и свежий морской бриз - все это делает их жизнь насыщенной и уникальной. Несмотря на свою скромность, Звездная бухта обладает особым очарованием и теплыми узами сообщества. Люди здесь помогают друг другу, поддерживают и сотрудничают, создавая дух солидарности и семейной гармонии.


Вступая в Звездную бухту, вы окунетесь в уникальный мир, где море является не только источником пропитания, но и частью самой культуры и идентичности этого места. Отправляйтесь в увлекательное приключение, исследуйте окружающую среду и познайте истинную силу, которую дарует море. Вас ждут незабываемые впечатления и возможность стать частью этой прекрасной рыбацкой общины в Звездной бухте.


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Скачать The Star Cove Incident (18+) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб
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