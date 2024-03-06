Peasants Quest (18+) - захватывающий визуальный роман для взрослых геймеров, который перенесет вас в средневеково-фэнтезийный мир. В центре сюжета - молодой сын фермера, мечтающий о приключениях, подвигах и славе отважного героя. Он совершает множество подвигов, особенно когда дело касается спасения девушек. Однако не всегда все идет по его плану, поскольку множество факторов вмешиваются в процесс и приводят к непредсказуемым последствиям.





Игроки будут вместе с героем участвовать в различных событиях, знакомиться с очаровательными дамами и посещать их в гостях. Вместе с ними вы откроете несколько интересных фактов из жизни средневекового магического мира.





Peasants Quest (18+) предлагает захватывающую историю, полную приключений, романтики и неожиданных поворотов событий. Вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на развитие сюжета и ваши отношения с другими персонажами. Погрузитесь в этот увлекательный мир и исследуйте его, ощущая все прелести и опасности средневековой жизни.