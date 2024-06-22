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Halfway House (18+)

Halfway House (18+) Ep.11 – Bonus 7-8

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Версия:
Ep.11 – Bonus 7-8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 860

Halfway House (18+) - Ты молодой парень, только что вышедший на свободу после проведения четырех лет в тюрьме для несовершеннолетних. Сегодня - день твоего освобождения. Однако тебе все еще предстоит испытательный срок продолжительностью менее шести месяцев, и ты ограничен в своих действиях. Тебя направляют в приют, расположенный в глубинке, чтобы ты мог узнать некоторые важные навыки, необходимые для взрослой жизни. Ведь тебе было всего пятнадцать лет, когда ты оказался за решеткой. Тюрьма не научила тебя, как вести себя в обществе и справляться с внешним миром.


Приют предоставит тебе возможность переосмыслить свою жизнь, получить образование, навыки и поддержку, которые помогут тебе успешно вступить во взрослую жизнь. Ты будешь иметь возможность обучаться, работать и развиваться под руководством опытных наставников, которые помогут тебе адаптироваться к новым условиям и преодолеть трудности, с которыми ты можешь столкнуться.


Это время после тюрьмы - новая глава в твоей жизни, и тебе предстоит принять вызов и доказать, что ты можешь изменить свою судьбу. Не смотря на ограничения, с которыми ты сталкиваешься, ты можешь использовать это время для самоанализа, обучения и роста. Будь настойчивым, сосредоточься на том, чтобы извлечь максимальную пользу из возможностей, предоставленных приютом, и стремись к лучшей версии себя. Помни, что прошлое не определяет тебя, а лишь формирует твой опыт. Сейчас у тебя есть возможность начать с чистого листа и создать свое будущее. Будь настойчивым, мотивированным и открытым новым возможностям. Ты в силах изменить свою жизнь и стать успешным, несмотря на преграды, с которыми ты столкнулся.


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Полная версия

Скачать Halfway House (18+) Ep.11 – Bonus 7-8 взлом

Скачать Halfway House (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

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