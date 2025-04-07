Описание

Alansya Chronicles (Fleeting Iris) — визуальный роман с элементами драмы и интриги, в котором ты следишь за историей Аяме — молодой женщины, покинувшей Японию ради новой жизни в США вместе со своим возлюбленным, агентом ФБР. Прошлое остаётся позади, впереди — тихая семейная жизнь. Или так казалось.





Действие разворачивается за месяц до свадьбы, когда в жизни пары начинают всплывать события, полные обмана, давления и теневых сторон системы. Игроку предстоит принимать решения, которые повлияют на судьбу героев, их отношения и то, насколько прочным окажется доверие, проверенное самыми непростыми обстоятельствами. Fleeting Iris — это история о любви, испытаниях и границах, которые каждый определяет для себя.