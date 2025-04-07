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Alansya Chronicles (Fleeting Iris) (18+)

Alansya Chronicles (Fleeting Iris) (18+) 1.6 + DLC

Любовь, переезд и спокойная жизнь… но всё меняется за месяц до свадьбы
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Версия:
1.6 + DLC
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 868 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
175
Скриншоты
Описание

Alansya Chronicles (Fleeting Iris) — визуальный роман с элементами драмы и интриги, в котором ты следишь за историей Аяме — молодой женщины, покинувшей Японию ради новой жизни в США вместе со своим возлюбленным, агентом ФБР. Прошлое остаётся позади, впереди — тихая семейная жизнь. Или так казалось.


Действие разворачивается за месяц до свадьбы, когда в жизни пары начинают всплывать события, полные обмана, давления и теневых сторон системы. Игроку предстоит принимать решения, которые повлияют на судьбу героев, их отношения и то, насколько прочным окажется доверие, проверенное самыми непростыми обстоятельствами. Fleeting Iris — это история о любви, испытаниях и границах, которые каждый определяет для себя.


Информация о модах

v1.6 RPGM DLC Final
Добавлено: 2025-04-07

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Скачать Alansya Chronicles (Fleeting Iris) (18+) 868 Мб Ссылка 2 868 Мб
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