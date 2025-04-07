Alansya Chronicles (Fleeting Iris) (18+) 1.6 + DLC
Любовь, переезд и спокойная жизнь… но всё меняется за месяц до свадьбы
Alansya Chronicles (Fleeting Iris) — визуальный роман с элементами драмы и интриги, в котором ты следишь за историей Аяме — молодой женщины, покинувшей Японию ради новой жизни в США вместе со своим возлюбленным, агентом ФБР. Прошлое остаётся позади, впереди — тихая семейная жизнь. Или так казалось.
Действие разворачивается за месяц до свадьбы, когда в жизни пары начинают всплывать события, полные обмана, давления и теневых сторон системы. Игроку предстоит принимать решения, которые повлияют на судьбу героев, их отношения и то, насколько прочным окажется доверие, проверенное самыми непростыми обстоятельствами. Fleeting Iris — это история о любви, испытаниях и границах, которые каждый определяет для себя.
v1.6 RPGM DLC Final
Добавлено: 2025-04-07
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