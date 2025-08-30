Описание

Choose Your Own Eternity — это мрачная визуальная новелла с элементами эротического триллера, действие которой разворачивается в искажённых параллельных мирах. После смерти ты попадаешь в череду чистилищ — странных, плотских и искушающих. Здесь каждое измерение превращается в игру на выносливость духа, где не всегда очевидно, кто враг, а кто просто отражение твоих желаний.





Чтобы найти путь к освобождению, тебе предстоит искать Сферы и делать сложные выборы, которые проверяют не только мораль, но и силу воли. Всё становится ещё запутаннее, когда ты сталкиваешься с Люси — фигурой из прошлого, связанной с тобой глубже, чем кажется. Choose Your Own Eternity — это история о соблазне, искуплении и том, что жажда спасения может быть не менее опасной, чем само падение.