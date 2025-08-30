Choose Your Own Eternity (18+) 0.01 Demo
За порогом смерти — не конец, а начало испытания, где каждая слабость может стать приговором
Choose Your Own Eternity — это мрачная визуальная новелла с элементами эротического триллера, действие которой разворачивается в искажённых параллельных мирах. После смерти ты попадаешь в череду чистилищ — странных, плотских и искушающих. Здесь каждое измерение превращается в игру на выносливость духа, где не всегда очевидно, кто враг, а кто просто отражение твоих желаний.
Чтобы найти путь к освобождению, тебе предстоит искать Сферы и делать сложные выборы, которые проверяют не только мораль, но и силу воли. Всё становится ещё запутаннее, когда ты сталкиваешься с Люси — фигурой из прошлого, связанной с тобой глубже, чем кажется. Choose Your Own Eternity — это история о соблазне, искуплении и том, что жажда спасения может быть не менее опасной, чем само падение.
v0.01 Демоверсия
– Завершена первая глава
– 6 анимаций
– Более 100 изображений
– 6 сцен «Игра окончена»
– Звуковые эффекты (SFX)
– Финал в галерее
– Контент «Фута на парне»
Скачать Choose Your Own Eternity (18+) v0.01 Demo MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer