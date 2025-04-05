Описание

A.L.I History — это откровенная визуальная новелла для взрослых, в которой главный герой пытается собрать свою жизнь заново после утраты жены. Он заботится о детях, держится изо всех сил… пока внезапная встреча со старым другом не переворачивает всё. Воспоминания о безумной юности, свободе, страстных поступках и жизни без ограничений вновь стучатся в дверь — и герой должен решить, готов ли он снова пустить это в свою реальность.





В A.L.I History тебя ждут диалоги, выборы, соблазны и сцены, в которых тесно переплетаются ностальгия, похоть и внутренняя борьба. Это не просто история про секс — это история о возвращении к себе, к желаниям, которые были забыты, но не исчезли. От игрока зависит, пойдёт ли герой по новому пути — или окончательно потеряет себя в тени прошлого.