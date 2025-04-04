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Garden of Souls (18+)

Garden of Souls (18+) 1.0

Когда выхода нет, остаётся только одно оружие — разум, инстинкт и игра на грани
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Garden of Souls (18+) — это тёмная визуальная новелла с несколькими финалами, где на карту поставлена не только свобода, но и сама жизнь. Главная героиня — молодая девушка, оказавшаяся в плену у безумца. Место, куда её заперли, — это не просто подвал, а настоящее логово насилия, контроля и извращённой воли. Но у неё остаётся один шанс: использовать к себе интерес охранника, выстроить тонкую игру и попытаться повернуть всё в свою пользу.


В Garden of Souls всё строится на выборе. Это не просто «плохой» и «хороший» маршрут — это борьба на психологическом уровне, где малейшая ошибка может обернуться гибелью. Правильная тактика, интуиция, холодная голова и, возможно, использование чувств врага — твои инструменты выживания. Игра не для слабонервных: она жёсткая, напряжённая, местами откровенная, но именно в этом её сила. Ты решаешь: стать жертвой... или вырваться любой ценой.


Информация о модах

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Скачать Garden of Souls (18+) 163 Мб Ссылка 2 163 Мб
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