Описание

Garden of Souls (18+) — это тёмная визуальная новелла с несколькими финалами, где на карту поставлена не только свобода, но и сама жизнь. Главная героиня — молодая девушка, оказавшаяся в плену у безумца. Место, куда её заперли, — это не просто подвал, а настоящее логово насилия, контроля и извращённой воли. Но у неё остаётся один шанс: использовать к себе интерес охранника, выстроить тонкую игру и попытаться повернуть всё в свою пользу.





В Garden of Souls всё строится на выборе. Это не просто «плохой» и «хороший» маршрут — это борьба на психологическом уровне, где малейшая ошибка может обернуться гибелью. Правильная тактика, интуиция, холодная голова и, возможно, использование чувств врага — твои инструменты выживания. Игра не для слабонервных: она жёсткая, напряжённая, местами откровенная, но именно в этом её сила. Ты решаешь: стать жертвой... или вырваться любой ценой.