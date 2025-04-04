Garden of Souls (18+) 1.0
Когда выхода нет, остаётся только одно оружие — разум, инстинкт и игра на грани
Garden of Souls (18+) — это тёмная визуальная новелла с несколькими финалами, где на карту поставлена не только свобода, но и сама жизнь. Главная героиня — молодая девушка, оказавшаяся в плену у безумца. Место, куда её заперли, — это не просто подвал, а настоящее логово насилия, контроля и извращённой воли. Но у неё остаётся один шанс: использовать к себе интерес охранника, выстроить тонкую игру и попытаться повернуть всё в свою пользу.
В Garden of Souls всё строится на выборе. Это не просто «плохой» и «хороший» маршрут — это борьба на психологическом уровне, где малейшая ошибка может обернуться гибелью. Правильная тактика, интуиция, холодная голова и, возможно, использование чувств врага — твои инструменты выживания. Игра не для слабонервных: она жёсткая, напряжённая, местами откровенная, но именно в этом её сила. Ты решаешь: стать жертвой... или вырваться любой ценой.
Полная версия
Скачать Garden of Souls (18+) v1.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer