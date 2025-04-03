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Chrala Cant Escape (18+)

Chrala Cant Escape (18+) 1.0.0

Когда джунгли — не просто фон, а живой участник игры, желания обретают собственную форму
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Chrala Can't Escape (18+) — это откровенная визуальная игра в ретро-стиле, где вся суть крутится вокруг одной истории: юная, любопытная девушка по имени Храла, решив прогуляться по верхушкам деревьев, попадает в ловушку. Но это не обычные джунгли — это разумная, чувственная экосистема, знающая, чего хочет. Теперь всё зависит от игрока: свобода выбора позволяет определять, что будет происходить с героиней и насколько далеко зайдёт её "приключение".


Chrala Can't Escape — простой по структуре, но насыщенный по содержанию проект для взрослой аудитории. Здесь нет сложных механик — только интерактивность, атмосфера и набор сцен, в которых каждый выбор игрока формирует путь героини. Олдскульная пиксельная графика добавляет шарма и отдаёт уважение классике жанра. Всё внимание — на фантазию и вариативность, которые делают этот короткий, но выразительный опыт тем, что ищут фанаты 18+ формата без лишней философии.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Chrala Cant Escape (18+) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
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