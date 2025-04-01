Описание

Bespoke Betrayal — это мрачная драма о власти, похоти и личных границах, которые стираются быстрее, чем кажется. Молодой человек, втянутый в семейную трагедию, пытается вернуть утраченную честь. Но путь приводит его не к справедливости, а в самое сердце криминального мира, где нет ни правил, ни пощады. Соперниками становятся не просто враги, а сама 'Ндрангета — безжалостная структура, где ошибка стоит жизни, а слабость — уважения.





С каждым шагом он всё глубже увязает в игру, где удовольствие становится инструментом, а желание — оружием. Игра даёт выбор: остаться человеком или использовать чужие слабости в свою пользу. Каждое решение приближает либо к контролю, либо к гибели. Ты сам решаешь — поддаться инстинктам или направить их в нужное русло. Но помни: чем выше поднимаешься, тем больнее падать, особенно когда уже не ясно, чего ты на самом деле хочешь — власти, мести… или полного подчинения.