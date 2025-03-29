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False Hero (18+)

False Hero (18+) 0.39.1

Тень успеха и внутренних демонов: выбор, соблазн и моральные дилеммы
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Версия:
0.39.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

False Hero (18+) – визуальный роман для взрослой аудитории, погружающий игроков в историю Себастьяна – успешного адвоката, чья харизма и профессионализм делают его привлекательным для противоположного пола. На первый взгляд, его жизнь кажется идеальной: карьерный рост, успехи и внимание окружающих. Однако за блестящей внешностью скрываются внутренние демоны, которые терзают его изнутри, оставляя шрамы, невидимые для посторонних глаз.


В этой игре от вас зависит, как будет развиваться судьба главного героя и тех, кто оказывается под его влиянием. Система выбора позволяет непосредственно влиять на поступки Себастьяна, формируя его моральный облик и определяя последствия его решений. Погрузитесь в атмосферу сложных отношений, искушений и моральных дилемм, где каждый шаг может изменить его жизнь и судьбы окружающих, превращая историю в настоящую драму взросления и искупления.


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