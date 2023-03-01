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Friendship with Benefits 2 (18+)

Friendship with Benefits 2 (18+) 0.6.0b

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Версия:
0.6.0b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 399 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 889
Скриншоты
Описание

Friendship with Benefits 2 (18+) — это долгожданный сиквел увлекательного путешествия в другой мир, который завоевал симпатии игроков своим оригинальным сюжетом и захватывающей атмосферой. В этой части игроков ждут встречи со старыми и новыми персонажами, а также новые события и происшествия, которые обещают сделать времяпрепровождение ещё более увлекательным. Игра сохраняет всё то же успешное смешение жанров и механик, предлагая игрокам разнообразный и интересный геймплей, где важную роль играют выбор и самостоятельность в принятии решений.


В Friendship with Benefits 2 графика, уже привлекательная в первой части, претерпела значительные улучшения, что делает визуальную составляющую ещё более впечатляющей. Обновлены и другие аспекты игрового процесса, что добавляет игре свежести и динамики. Те, кто знаком с первой частью, а также поклонники жанра, будут особенно довольны тем, что разработчики приготовили в этом продолжении, обещающем ещё больше захватывающих приключений и неожиданных поворотов сюжета.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Friendship with Benefits 2 (18+) v0.6.0b MOD APK

Скачать Friendship with Benefits 2 (18+) 399 Мб Ссылка 2 399 Мб
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Старые версии Friendship with Benefits 2 (18+)
Version 0.3.0b Version 0.5.0 Version TG 0.5.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Friendship with Benefits 2 (18+)


Комментарии (1)
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Devid
Devid 13 сентября 2024 03:21
Игра неплохая рисовка графики отличная сюжет классный но только вот русского языка нет а переводить на русском языке игру сложно и надеюсь что в этой игре появится русский язык
+1
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