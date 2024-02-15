FemDom Stories (18+) 0.6.0
Исследуйте глубокий смысловой подтекст в захватывающем повествовании.
Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 902 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 898
Описание
FemDom Stories - это проект от создателей, ориентированный на взрослую аудиторию геймеров, предлагающий характерный набор тегов и глубокий смысловой подтекст. Игра не отходит от традиций и выбранного стиля повествования, что видно как по визуальному исполнению, так и по смыслу.
Главный герой оказывается в увлекательно-непростой ситуации, где его ждут испытания, томительно-приятные наказания и многое другое, что, безусловно, понравится ему, а также геймерам, обожающим игры подобного толка. Большая продолжительность игры, множество уникальных персонажей, водоворот событий и множество других факторов делают "FemDom Stories" достойным продолжением для жанра.
Информация о модах
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