Описание

FemDom Stories - это проект от создателей, ориентированный на взрослую аудиторию геймеров, предлагающий характерный набор тегов и глубокий смысловой подтекст. Игра не отходит от традиций и выбранного стиля повествования, что видно как по визуальному исполнению, так и по смыслу.





Главный герой оказывается в увлекательно-непростой ситуации, где его ждут испытания, томительно-приятные наказания и многое другое, что, безусловно, понравится ему, а также геймерам, обожающим игры подобного толка. Большая продолжительность игры, множество уникальных персонажей, водоворот событий и множество других факторов делают "FemDom Stories" достойным продолжением для жанра.