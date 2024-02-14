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Jennifers Life (18+)

Jennifers Life (18+) 0.8

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.8
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 155 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 083

Jennifer's Life - это визуальный роман для взрослой аудитории, который переносит игрока в захватывающий мир массовых пикантных сцен и диалогов. Проект отличается хорошо проработанными декорациями, реалистичными моделями персонажей и захватывающим сюжетом, который, хоть и не является идеальным, но способен создать адекватную линию происходящих на экране событий.


Главная героиня игры решает порвать со своим прошлым и избавиться от негативного влияния в своей жизни, переезжая в другой город. Здесь ей предстоит адаптироваться к новой среде, найти работу и построить свое общение. По мере развития приключений в новой главе жизни девушки, игроки будут следить за ее путешествием, встречая новых персонажей, принимая решения и сталкиваясь с вызовами, которые будут определять ее судьбу.


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Информация о модах

полная версия

Скачать Jennifers Life (18+) 0.8 взлом

Скачать Jennifers Life (18+) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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