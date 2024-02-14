Описание

Tower of Dreams (18+) - это пикантный визуальный роман, где игроки встречают главную героиню в ее стремлении найти ответы и решить загадку, связанную с ее прошлым. Героиня и ее семья были изгнаны из деревни без объяснения причин, что заставляет ее отправиться в путешествие в чащобу зачарованного леса в поисках защиты и возмездия.





По преданию, в лесу стоит башня, на верхнем этаже которой обитает могущественная ведьма. Согласно легенде, достигнув ее, можно исполнить любые желания. Однако слухи и молва могут быть обманчивы, и многое остается неизвестным.





В этом захватывающем приключении главную героиню ожидают невероятные опасности, рискованные решения и неожиданные обороты событий. Погрузитесь в мир Tower of Dreams и помогите героине разгадать тайну своего прошлого, путешествуя сквозь таинственные леса и встречая на своем пути разнообразных персонажей.