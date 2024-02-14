Tower of Dreams (18+) - это пикантный визуальный роман, где игроки встречают главную героиню в ее стремлении найти ответы и решить загадку, связанную с ее прошлым. Героиня и ее семья были изгнаны из деревни без объяснения причин, что заставляет ее отправиться в путешествие в чащобу зачарованного леса в поисках защиты и возмездия.
По преданию, в лесу стоит башня, на верхнем этаже которой обитает могущественная ведьма. Согласно легенде, достигнув ее, можно исполнить любые желания. Однако слухи и молва могут быть обманчивы, и многое остается неизвестным.
В этом захватывающем приключении главную героиню ожидают невероятные опасности, рискованные решения и неожиданные обороты событий. Погрузитесь в мир Tower of Dreams и помогите героине разгадать тайну своего прошлого, путешествуя сквозь таинственные леса и встречая на своем пути разнообразных персонажей.
Глава 4, часть 1
Что нового:
– Около 400 новых изображений (общее количество теперь 2500)
– Добавлена карта местности, открывающая новые возможности для путешествий:
теперь можно свободно перемещаться между Домом, Башней и Деревней.
(Функция пока базовая, но будет развиваться с появлением новых мест и персонажей)
– Добавлена система инвентаря — отображаются найденные предметы и собранное золото
(Не переживайте, гринда не будет — инвентарь нужен для сюжетных событий)
– Добавлены показатели привязанности для всех персонажей — они зависят от ваших выборов
– Ещё больше вариантов выбора, как локальных, так и сюжетно значимых
– Новые наряды для Элин (главная героиня) и Ирмин, плюс обновление модели Ирмин
– Добавлено 2 новых главных персонажа
– Добавлено 3 новых второстепенных персонажа
– 2 утренние сцены: одна с Ирмин, другая с Тристи
– Несколько сюжетных и вступительных сцен в деревне с новыми героями
– 1 сцена после визита в деревню (с участием "одной маленькой птички")
– 1 сцена у леса (ГГ и загадочное существо)
– 1 сцена у леса (ГГ и персонаж из пролога)
– Новые портреты для Элин и Ирмин (открываются по мере прохождения)
– Новые спрайты в диалогах и боях для Элин в новом наряде
– Дополнительные изображения для старых и новых персонажей
– Новые скрытые персонажи в Книге персонажей (автор продолжает дразнить!)
– Новые музыкальные треки и звуковые эффекты для разных частей игры
Изменения и исправления:
– Улучшены переходы в Книге персонажей, скорректированы позиции скрытых героев
– Обновлены титульные экраны глав
– Исправлено расположение текста в Галерее под кнопками
– Перемещены скрытые изображения в Книге персонажей на нужные места
– Добавлен недостающий эффект лечения в битвах (должен был быть в главе 3)
– Исправлены грамматические и орфографические ошибки
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