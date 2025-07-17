Jump Harem (18+) v0.97
Jump Harem - это симулятор свиданий для взрослых, вдохновленный аниме и использованием игры и программного обеспечения Illusion Koikatsu!/Койкату!©, а также карт иллюзий Эваана. В этой уникальной игре вы окунетесь в захватывающий мир аниме, где вас ждут разнообразные персонажи и захватывающие приключения.
Создавайте своего собственного персонажа и встречайтесь с уникальными аниме-персонажами, исследуя различные сюжетные линии и завоевывая их сердца. Jump Harem предлагает вам возможность насладиться увлекательным геймплеем и визуальными наслаждениями, а также погрузиться в мир фантазий и романтики.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.