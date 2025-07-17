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Jump Harem (18+)

Jump Harem (18+) v0.97

3
3
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Версия:
0.97
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 614 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 968
Описание

Jump Harem - это симулятор свиданий для взрослых, вдохновленный аниме и использованием игры и программного обеспечения Illusion Koikatsu!/Койкату!©, а также карт иллюзий Эваана. В этой уникальной игре вы окунетесь в захватывающий мир аниме, где вас ждут разнообразные персонажи и захватывающие приключения.


Создавайте своего собственного персонажа и встречайтесь с уникальными аниме-персонажами, исследуя различные сюжетные линии и завоевывая их сердца. Jump Harem предлагает вам возможность насладиться увлекательным геймплеем и визуальными наслаждениями, а также погрузиться в мир фантазий и романтики.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Jump Harem (18+) v0.97 MOD APK

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Старые версии Jump Harem (18+)
Version 0.62
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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