Описание

Jump Harem - это симулятор свиданий для взрослых, вдохновленный аниме и использованием игры и программного обеспечения Illusion Koikatsu!/Койкату!©, а также карт иллюзий Эваана. В этой уникальной игре вы окунетесь в захватывающий мир аниме, где вас ждут разнообразные персонажи и захватывающие приключения.





Создавайте своего собственного персонажа и встречайтесь с уникальными аниме-персонажами, исследуя различные сюжетные линии и завоевывая их сердца. Jump Harem предлагает вам возможность насладиться увлекательным геймплеем и визуальными наслаждениями, а также погрузиться в мир фантазий и романтики.