Описание

Cartoon Harem (18+) - Отдохните от рутины будней и погрузитесь в забавный, привлекательный и немного эротичный мультяшный мир. Следуйте за Стю, которому приходится иметь дело с различными обстоятельствами, связанными с его персонажем в видеоигре, которую он разрабатывает. Там он встречает волшебную сущность, которая поможет ему осуществить его мечты, но есть еще одна проблема, которую ему предстоит решить — проект идет не по плану.





Хватит гоняться за собственным хвостом, погрузитесь в этот красочный мир нашего фильма, играя в видеоигры или следуя собственному графику. Присоединяйтесь к нам и играйте за нашего главного героя в динамично развивающихся приключениях Стью! Подходит для геймеров, которым исполнилось 18 лет.