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Cartoon Harem (18+)

Cartoon Harem (18+) v0.39

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Версия:
0.39
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 112
Описание

Cartoon Harem (18+) - Отдохните от рутины будней и погрузитесь в забавный, привлекательный и немного эротичный мультяшный мир. Следуйте за Стю, которому приходится иметь дело с различными обстоятельствами, связанными с его персонажем в видеоигре, которую он разрабатывает. Там он встречает волшебную сущность, которая поможет ему осуществить его мечты, но есть еще одна проблема, которую ему предстоит решить — проект идет не по плану.


Хватит гоняться за собственным хвостом, погрузитесь в этот красочный мир нашего фильма, играя в видеоигры или следуя собственному графику. Присоединяйтесь к нам и играйте за нашего главного героя в динамично развивающихся приключениях Стью! Подходит для геймеров, которым исполнилось 18 лет.


Информация о модах

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Скачать Cartoon Harem (18+) v0.39 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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