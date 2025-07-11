Cartoon Harem (18+) v0.39
Cartoon Harem (18+) - Отдохните от рутины будней и погрузитесь в забавный, привлекательный и немного эротичный мультяшный мир. Следуйте за Стю, которому приходится иметь дело с различными обстоятельствами, связанными с его персонажем в видеоигре, которую он разрабатывает. Там он встречает волшебную сущность, которая поможет ему осуществить его мечты, но есть еще одна проблема, которую ему предстоит решить — проект идет не по плану.
Хватит гоняться за собственным хвостом, погрузитесь в этот красочный мир нашего фильма, играя в видеоигры или следуя собственному графику. Присоединяйтесь к нам и играйте за нашего главного героя в динамично развивающихся приключениях Стью! Подходит для геймеров, которым исполнилось 18 лет.
Полная версия
Скачать Cartoon Harem (18+) v0.39 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.