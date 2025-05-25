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Cosy Cafe (18+)

Cosy Cafe (18+) 0.12

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Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:50
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 454
Скриншоты
Описание

Это история о главном герое - молодом человеке, который только что поступил на работу и теперь пытается пройти путь от помощника до менеджера в кафе, при этом исполняя свою мечту - стать владельцем и менеджером одного из любимые рестораны его дедушки.


Cozy Cafe имеет много разных концовок в зависимости от того, какой выбор вы сделаете, что делает его пересматриваемым для игроков, которые каждый раз ищут что-то новое. В игре также есть много скрытых побочных историй, которые открываются только в том случае, если вы делаете определенный выбор, предоставляя часы дополнительного контента!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Cosy Cafe (18+) v0.12 MOD APK

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Старые версии Cosy Cafe (18+)
Version TG 0.10

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Cosy Cafe (18+)


Комментарии (2)
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Smoke
Smoke 6 сентября 2024 17:57
Русского языка нету
0
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Гость Илья
Гость Илья 2 июля 2024 18:20
Русский язык есть
+2
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