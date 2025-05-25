Описание

Это история о главном герое - молодом человеке, который только что поступил на работу и теперь пытается пройти путь от помощника до менеджера в кафе, при этом исполняя свою мечту - стать владельцем и менеджером одного из любимые рестораны его дедушки.





Cozy Cafe имеет много разных концовок в зависимости от того, какой выбор вы сделаете, что делает его пересматриваемым для игроков, которые каждый раз ищут что-то новое. В игре также есть много скрытых побочных историй, которые открываются только в том случае, если вы делаете определенный выбор, предоставляя часы дополнительного контента!