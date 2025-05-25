Cosy Cafe (18+) 0.12
Это история о главном герое - молодом человеке, который только что поступил на работу и теперь пытается пройти путь от помощника до менеджера в кафе, при этом исполняя свою мечту - стать владельцем и менеджером одного из любимые рестораны его дедушки.
Cozy Cafe имеет много разных концовок в зависимости от того, какой выбор вы сделаете, что делает его пересматриваемым для игроков, которые каждый раз ищут что-то новое. В игре также есть много скрытых побочных историй, которые открываются только в том случае, если вы делаете определенный выбор, предоставляя часы дополнительного контента!
Полная версия
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Старые версии Cosy Cafe (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.