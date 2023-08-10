Waifu Slut School (18+) - Переживите захватывающую историю студентки, которая сдала экзамены, но не заметила роковой грузовик, появившийся из ниоткуда. Пройдите череду событий, чтобы определить судьбу главной героини и сделать выбор, который изменит ее жизнь. Сможете ли вы спасти ее?





Взять под контроль жизнь ученицы, ощутить острые ощущения от опасности и сделать выбор, который определит ее будущее. Помогите нашему главному герою выбраться живым из этой сложной ситуации. Разблокируйте захватывающие сцены и сценарии, полные откровенного содержания, и испытайте радости и печали повседневной студенческой жизни.





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