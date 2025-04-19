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The Loud House: Lost Panties (18+)

The Loud House: Lost Panties (18+) 0.2.24

Попади в череду неловких ситуаций и помоги герою разобраться в хаосе домашней жизни
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10
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Версия:
0.2.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 499 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56 520
Скриншоты
Описание

The Loud House: Lost Panties — это пародийный визуальный роман в стилистике известного мультсериала, адаптированный для взрослой аудитории. Ты играешь за главного героя, который случайно оказывается втянут в череду странных и забавных происшествий в родном доме. Каждые несколько минут — новая ситуация, диалог с кем-то из обитателей, выбор ответа и реакция на последствия. Всё подано с юмором и в духе фанатской интерпретации.


Игра сохраняет оригинальный стиль рисовки, проработку характеров и пародийную атмосферу. Сюжет развивается постепенно, появляются новые сцены, события и неожиданные повороты. Доступны сохранения, офлайн-геймплей и возможность переигрывания с другими решениями. Идеальный выбор для тех, кто вырос на оригинале и хочет взглянуть на знакомый мир с другой стороны — с лёгкой ироничной подачей.


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Скачать The Loud House: Lost Panties (18+) 499 Мб Ссылка 2 499 Мб
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