Играйте в Isekai Brothel (18+), в которой вы управляете заведением, предоставляющим эксклюзивные услуги в разных реальностях. Отправляйтесь в путешествие в другие измерения и исследуйте мир бесконечных возможностей и невероятных удовольствий. Почувствуйте удовлетворение от ведения собственного успешного бизнеса и наблюдайте, как ваши клиенты получают незабываемые впечатления от путешествий.





Стать человеком, который стремится получить максимальное удовлетворение и удовольствие от других миров. Открывайте новые уровни, собирайте ресурсы, управляйте персоналом и радуйте своих клиентов эксклюзивными услугами, которых они больше нигде не найдут. С Isekai Brothel у вас будет возможность стать частью захватывающего нового игрового процесса, который изменит представление о развлечениях для взрослых.