Claire’s Quest (18+) 0.28.2
Claire's Quest - это интерактивный визуально-мультяшный роман, предназначенный исключительно для совершеннолетних геймеров. В игре рассказывается история юной Клэр, которая живет в мрачном средневеково-фэнтезийном мире. Мир разорван войной, которая отобрала у нее все, что было ей дорого. Теперь она стала одной из многих беженцев, сталкивающихся с жестокой и враждебной обстановкой.
Путешествие Клэр в поисках нового пристанища приведет ее в различные ситуации и переделки. Геймеры будут играть роль Клэр и принимать решения относительно того, как она будет поступать в тех или иных условиях. Система выбора позволяет игрокам влиять на ход сюжета и развитие событий, создавая уникальный опыт игры для каждого.
"Claire's Quest" обещает увлекательную и погружающую атмосферу, где игроки столкнутся с множеством моральных дилемм и трудных решений. Развивайте сюжет по вашему усмотрению и следите за тем, как ваши выборы влияют на судьбу Клэр и ее окружения.
Обратите внимание, что эта игра предназначена для взрослой аудитории и может содержать контент, не подходящий для несовершеннолетних. Она предоставляет возможность погрузиться в уникальный мир истории Клэр и пережить различные эмоциональные моменты и повороты событий.
v0.28.2
Новый контент:
Ветка Rose в квесте “Schism” (сюжетная линия Храма/Сестёр Плодородия) теперь может быть завершена.
Добавлена новая сцена Peony x последователи Rose в рамках квеста “Schism” (доступна в Галерее).
Первая часть нового побочного квеста “Most Wanted”, включающая нового персонажа — Isander, доступна в Ратпайке.
Чтобы начать, нужно завершить квест “The Iron Trade” — затем возле нового паба Watering Hole в районе Wash появятся два наёмника.
Добавлена сцена Claire x Isander как часть квеста “Most Wanted” (также доступна в Галерее).
Исправления:
Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было продолжить квест Сестёр/Храма после Tree of Stone из-за отсутствующего маркера события в Phantasmere.
Исправлена запись в квесте “Apostasy”, направлявшая в Inner City Valos вместо Outer City.
Исправлена ошибка, из-за которой карта быстрого перемещения не исчезала после использования знаков. Теперь “Refresh Screen” в меню читов также удаляет её.
Исправлено поведение волков в Brugginwood — они больше не бросаются на Клэр после получения навыка Bruggin-Touched.
Исправлен баг, при котором отправка ребёнка из Валоса в Maison Dorée вызывала бесконечный текстовый цикл.
В квесте “Hiring Conditions” больше не восстанавливается энергия после еды с Шарлоттой, а правильно восстанавливается сытость.
Исправлен текст тренировки развращённости у Роксаны — теперь верно указано, что максимум 20, а не 30.
Возвращено +1 очко Интриги за проверку раненого лесоруба в квесте “For Pride’s Sake”.
Один нож теперь правильно удаляется после его использования в квесте “Silent Cargo”.
Исправлено “сброс” состояния Evelyn и Brutus, если вы подсматриваете за ними без предмета Breeding Papers.
Изменена логика Rockbeasts в Rumbling Pass — теперь они активно отслеживают Клэр поблизости.
Исправлен баг, при котором избиение нищих во время дождя в Валосе не сбрасывало счётчик погодных событий.
Стражник в подвале Rusty Shield, сброшенный в канализацию, больше не реагирует на взлом замков.
Квесты “Far From Home” и “Smoke & Mirrors” теперь корректно отмечаются как завершённые.
После спасения матери из Castle Rainier, больше нельзя пересечь границу в Occupied Rivermont.
Исправлена ошибка, при которой музыка битвы продолжала играть после завершения сражения за Ривермонт.
Скачать Claire’s Quest (18+) v0.28.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.