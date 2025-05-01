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Claire’s Quest (18+)

Claire’s Quest (18+) 0.28.2

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Версия:
0.28.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 354 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
46 140
Скриншоты
Описание

Claire's Quest - это интерактивный визуально-мультяшный роман, предназначенный исключительно для совершеннолетних геймеров. В игре рассказывается история юной Клэр, которая живет в мрачном средневеково-фэнтезийном мире. Мир разорван войной, которая отобрала у нее все, что было ей дорого. Теперь она стала одной из многих беженцев, сталкивающихся с жестокой и враждебной обстановкой.


Путешествие Клэр в поисках нового пристанища приведет ее в различные ситуации и переделки. Геймеры будут играть роль Клэр и принимать решения относительно того, как она будет поступать в тех или иных условиях. Система выбора позволяет игрокам влиять на ход сюжета и развитие событий, создавая уникальный опыт игры для каждого.


"Claire's Quest" обещает увлекательную и погружающую атмосферу, где игроки столкнутся с множеством моральных дилемм и трудных решений. Развивайте сюжет по вашему усмотрению и следите за тем, как ваши выборы влияют на судьбу Клэр и ее окружения.


Обратите внимание, что эта игра предназначена для взрослой аудитории и может содержать контент, не подходящий для несовершеннолетних. Она предоставляет возможность погрузиться в уникальный мир истории Клэр и пережить различные эмоциональные моменты и повороты событий.


Информация о модах

v0.28.2

Новый контент:

  • Ветка Rose в квесте “Schism” (сюжетная линия Храма/Сестёр Плодородия) теперь может быть завершена.

  • Добавлена новая сцена Peony x последователи Rose в рамках квеста “Schism” (доступна в Галерее).

  • Первая часть нового побочного квеста “Most Wanted”, включающая нового персонажа — Isander, доступна в Ратпайке.
    Чтобы начать, нужно завершить квест “The Iron Trade” — затем возле нового паба Watering Hole в районе Wash появятся два наёмника.

  • Добавлена сцена Claire x Isander как часть квеста “Most Wanted” (также доступна в Галерее).

Исправления:

  • Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было продолжить квест Сестёр/Храма после Tree of Stone из-за отсутствующего маркера события в Phantasmere.

  • Исправлена запись в квесте “Apostasy”, направлявшая в Inner City Valos вместо Outer City.

  • Исправлена ошибка, из-за которой карта быстрого перемещения не исчезала после использования знаков. Теперь “Refresh Screen” в меню читов также удаляет её.

  • Исправлено поведение волков в Brugginwood — они больше не бросаются на Клэр после получения навыка Bruggin-Touched.

  • Исправлен баг, при котором отправка ребёнка из Валоса в Maison Dorée вызывала бесконечный текстовый цикл.

  • В квесте “Hiring Conditions” больше не восстанавливается энергия после еды с Шарлоттой, а правильно восстанавливается сытость.

  • Исправлен текст тренировки развращённости у Роксаны — теперь верно указано, что максимум 20, а не 30.

  • Возвращено +1 очко Интриги за проверку раненого лесоруба в квесте “For Pride’s Sake”.

  • Один нож теперь правильно удаляется после его использования в квесте “Silent Cargo”.

  • Исправлено “сброс” состояния Evelyn и Brutus, если вы подсматриваете за ними без предмета Breeding Papers.

  • Изменена логика Rockbeasts в Rumbling Pass — теперь они активно отслеживают Клэр поблизости.

  • Исправлен баг, при котором избиение нищих во время дождя в Валосе не сбрасывало счётчик погодных событий.

  • Стражник в подвале Rusty Shield, сброшенный в канализацию, больше не реагирует на взлом замков.

  • Квесты “Far From Home” и “Smoke & Mirrors” теперь корректно отмечаются как завершённые.

  • После спасения матери из Castle Rainier, больше нельзя пересечь границу в Occupied Rivermont.

  • Исправлена ошибка, при которой музыка битвы продолжала играть после завершения сражения за Ривермонт.

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Скачать Claire’s Quest (18+) v0.28.2 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Claire’s Quest (18+)


Комментарии (23)
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Игрок
Игрок 12 апреля 2025 20:47
Я играл русскую версию игры 0.24.1 чтобы посмотреть меню в котором есть сохранения читы выход галерея выход и все остальное нужно нажать 2 пальцами на экран игры чтобы
убрать тоже 2 пальцами . если минус из навыков нельзя выйти.
0
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Leni
Leni 31 августа 2024 15:46
При по попытке войти в игру пишет ошибка и вылетает, а с зеркальной ссылки просто вылетает
+1
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Асхат
Асхат 18 мая 2024 09:41
При установке и попытке открыть выдает кучу ошибок и говорит опасный файл. А когда запускаешь говорит "не оригинальный файл"
+9
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Алексей
Алексей 2 мая 2024 18:15
Не скачивается, пишет

SHIT HAPPENS
thi is not original app made by the66
+8
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Жнец
Жнец 1 мая 2024 02:09
МММ да придется качать:(
-1
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Жнец
Жнец 29 апреля 2024 04:04
Народ, админы что с сохранением его починили !?
0
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Женя
Женя 26 апреля 2024 16:25
Очень сексуально а блять аж дрочить начал
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 апреля 2024 01:36
Жнец, это наверное больше вопросы к разработчику)
+2
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Жнец
Жнец 5 апреля 2024 12:53
Приветствую вас администрация во-первых что с сохранение и когда сможете попраить жду ответа :3
+3
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Март
Март 28 ноября 2023 02:45
Исправили сохранения???
+1
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1 2 3