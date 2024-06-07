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Heroes University H (18+)

Heroes University H (18+) 0.2.7

4
1
Скачать (434 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2.7
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 434 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
17 625

Heroes University H — это захватывающий визуальный роман в стиле эроге, который переносит игроков в захватывающий мир университета героев. В роли нового студента, вам предстоит столкнуться с таинственной угрозой, скрытой внутри кампуса, и обнаружить секретного агента злодея. В процессе игры вы будете взаимодействовать с различными девушками университета, чтобы выявить подозрительные детали и раскрыть тайны. Ключевым элементом игры будет развитие отношений с персонажами и принятие правильных решений, чтобы раскрыть сюжет и разгадать загадки.


"Heroes University H" предлагает увлекательный сюжет, ожидания, интриги и романтику, что делает игру увлекательным и захватывающим опытом для игроков. Кроме того, эротический элемент добавляет дополнительный контекст к игре, придавая ей своеобразный шарм и привлекательность.


Смешение жанров визуального романа и эротики создает уникальную атмосферу и обещает увлекательные моменты, которые позволят вам окунуться в захватывающий и многогранный мир "Heroes University H". От вас зависит, какие решения вы примете и какое будущее вы создадите в этой увлекательной игре.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Heroes University H (18+) 0.2.7 взлом

Скачать Heroes University H (18+)
434 Мб
Ссылка 2
434 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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