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Siren Of The Dead (18+)

Siren Of The Dead (18+) v0.7.5

5
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Версия:
0.7.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 469
Описание

«Siren Of The Dead» - это захватывающий и непристойный шутер на выживание, который отправит игроков в мир, охваченный вспышкой зомби-апокалипсиса. В этой игре игроки воплотятся в роли новичка-полицейского из города Йеллоусид, который оказывается в сложной ситуации, когда через месяц после его первого рабочего дня происходит зомби-апокалипсис.


Основная цель игрока - защитить свою базу и весь город от бесконечных волн зомби. Вам придется использовать все свои навыки выживания, стратегии и боевой мастерства, чтобы пережить в этом суровом мире. Вы окажетесь в одиночестве, сражаясь с безжалостными зомби, которые тяжело опустошают город.


Каждый день будет представлять новые вызовы и опасности, и игроки должны будут стремиться улучшить свое оружие, построить защитные укрепления и применять тактику, чтобы отразить наступление зомби. Успех в бою зависит от вашей стратегии, скорострельности и решительности.


В игре «Siren Of The Dead» вас ждут захватывающие и адреналиновые моменты, когда вам придется сражаться с огромными толпами зомби и выживать в крайне напряженной обстановке. Вы должны принимать быстрые решения и быть готовыми к любым обстоятельствам, чтобы не стать следующей жертвой зомби-апокалипсиса. Графика и звуковое сопровождение создадут захватывающую атмосферу ужаса и борьбы за выживание. Вы будете погружены в захватывающий мир, полный опасностей и загадок.


«Siren Of The Dead» - это игра, которая позволяет испытать на себе адреналин и волнение выживания в постапокалиптическом мире зомби, где каждое решение и действие имеет значение и влияет на вашу судьбу. Будьте готовы к невероятным испытаниям и покажите свои навыки и мастерство в битве против мертвых, чтобы спасти свою базу и самих себя от зомби-завоевания!


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Siren Of The Dead (18+)


Комментарии (1)
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Приложение с вирусом
Приложение с вирусом 25 июля 2023 11:36
При установке пишет что может быть опасно не стал устанавливать
-6
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