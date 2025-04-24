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Seeking Closure (18+)

Seeking Closure (18+) 0.8

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Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 701
Скриншоты
Описание

Разблокируйте силу принятия решений и сформируйте свое будущее! Seeking Closure (18+) — проект для геймеров, которые хотят испытать полноценную историю с двумя временными линиями, разделенными десятью годами.


Испытайте захватывающую историю, полную загадок, драмы и неожиданных поворотов. Раскрывайте секреты и решайте головоломки в невероятном мире, где каждый ваш выбор имеет последствия для будущего. Погрузитесь в это интерактивное путешествие и работайте вместе с другими игроками над судьбой мира.


Испытайте уникальный игровой опыт, сочетающий в себе захватывающее повествование, напряженные действия и сложные головоломки. Станьте частью игры и принимайте решения, которые будут иметь далеко идущие последствия для будущего. Присоединяйтесь к другим онлайн и творите свою судьбу в Seeking Closure (18+).


Информация о модах

v0.8

27 сцен с большим количеством вариаций, которые существенно влияют на судьбу нескольких персонажей в зависимости от ваших прошлых решений
2014 новых статичных изображений
3 анимированные секс-сцены
41 новый музыкальный трек
Обновлённая галерея

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Старые версии Seeking Closure (18+)
Version 0.6

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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