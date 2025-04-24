Разблокируйте силу принятия решений и сформируйте свое будущее! Seeking Closure (18+) — проект для геймеров, которые хотят испытать полноценную историю с двумя временными линиями, разделенными десятью годами.
Испытайте захватывающую историю, полную загадок, драмы и неожиданных поворотов. Раскрывайте секреты и решайте головоломки в невероятном мире, где каждый ваш выбор имеет последствия для будущего. Погрузитесь в это интерактивное путешествие и работайте вместе с другими игроками над судьбой мира.
Испытайте уникальный игровой опыт, сочетающий в себе захватывающее повествование, напряженные действия и сложные головоломки. Станьте частью игры и принимайте решения, которые будут иметь далеко идущие последствия для будущего. Присоединяйтесь к другим онлайн и творите свою судьбу в Seeking Closure (18+).
v0.8
– 27 сцен с большим количеством вариаций, которые существенно влияют на судьбу нескольких персонажей в зависимости от ваших прошлых решений
– 2014 новых статичных изображений
– 3 анимированные секс-сцены
– 41 новый музыкальный трек
– Обновлённая галерея
Скачать Seeking Closure (18+) v0.8 MOD APK
Старые версии Seeking Closure (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.