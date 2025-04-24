Описание

Разблокируйте силу принятия решений и сформируйте свое будущее! Seeking Closure (18+) — проект для геймеров, которые хотят испытать полноценную историю с двумя временными линиями, разделенными десятью годами.





Испытайте захватывающую историю, полную загадок, драмы и неожиданных поворотов. Раскрывайте секреты и решайте головоломки в невероятном мире, где каждый ваш выбор имеет последствия для будущего. Погрузитесь в это интерактивное путешествие и работайте вместе с другими игроками над судьбой мира.





Испытайте уникальный игровой опыт, сочетающий в себе захватывающее повествование, напряженные действия и сложные головоломки. Станьте частью игры и принимайте решения, которые будут иметь далеко идущие последствия для будущего. Присоединяйтесь к другим онлайн и творите свою судьбу в Seeking Closure (18+).