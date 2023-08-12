Описание

Shattered Minds — это игра для лиц старше 18 лет, которая ставит вас на место главного героя с особыми способностями. Используйте эти силы, чтобы получить контроль и добиться желаемого. Принимайте решения, которые определят исход игры, и наблюдайте, как ваши желания воплощаются в жизнь в режиме реального времени!





Откройте для себя этот захватывающий мир и раскройте свой потенциал! Откройте для себя скрытые способности своего персонажа и следуйте за его путешествием, пока его силы становятся все сильнее и сильнее. Испытайте острые ощущения от возможности манипулировать событиями и решать любые задачи, не выходя из собственной гостиной.