Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43 683
Описание
Shattered Minds — это игра для лиц старше 18 лет, которая ставит вас на место главного героя с особыми способностями. Используйте эти силы, чтобы получить контроль и добиться желаемого. Принимайте решения, которые определят исход игры, и наблюдайте, как ваши желания воплощаются в жизнь в режиме реального времени!
Откройте для себя этот захватывающий мир и раскройте свой потенциал! Откройте для себя скрытые способности своего персонажа и следуйте за его путешествием, пока его силы становятся все сильнее и сильнее. Испытайте острые ощущения от возможности манипулировать событиями и решать любые задачи, не выходя из собственной гостиной.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Shattered Minds (18+) v0.15 MOD APK
Скачать Shattered Minds (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Старые версии Shattered Minds (18+)
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer