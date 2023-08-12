Описание

Готовы ли вы примерить на себя роль могущественного повелителя, проклятого временем и пространством? Cursed Overlord 2 (18+) — игра, в которой вы исследуете жизнь главного героя после его тысячелетнего отсутствия в мире. Отправляйтесь в это таинственное путешествие, раскрывая неисчислимые секреты и испытания!





Повелитель возвращается в мир, который когда-то сильно изменился. Какие испытания и загадки ждут его после тысячелетнего отсутствия? Путешествуйте по миру, полному опасностей, волнений и головоломок, и разгадывайте тайну долгого отсутствия Повелителя. Откройте для себя мощные способности, применяйте заклинания и сражайтесь с грозными врагами в Cursed Overlord 2 (18+).