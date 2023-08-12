Версия:
0.48
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 753
Описание
Готовы ли вы примерить на себя роль могущественного повелителя, проклятого временем и пространством? Cursed Overlord 2 (18+) — игра, в которой вы исследуете жизнь главного героя после его тысячелетнего отсутствия в мире. Отправляйтесь в это таинственное путешествие, раскрывая неисчислимые секреты и испытания!
Повелитель возвращается в мир, который когда-то сильно изменился. Какие испытания и загадки ждут его после тысячелетнего отсутствия? Путешествуйте по миру, полному опасностей, волнений и головоломок, и разгадывайте тайну долгого отсутствия Повелителя. Откройте для себя мощные способности, применяйте заклинания и сражайтесь с грозными врагами в Cursed Overlord 2 (18+).
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