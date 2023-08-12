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Cursed Overlord 2 (18+)

Cursed Overlord 2 (18+) 0.48

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Версия:
0.48
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 753
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы примерить на себя роль могущественного повелителя, проклятого временем и пространством? Cursed Overlord 2 (18+) — игра, в которой вы исследуете жизнь главного героя после его тысячелетнего отсутствия в мире. Отправляйтесь в это таинственное путешествие, раскрывая неисчислимые секреты и испытания!


Повелитель возвращается в мир, который когда-то сильно изменился. Какие испытания и загадки ждут его после тысячелетнего отсутствия? Путешествуйте по миру, полному опасностей, волнений и головоломок, и разгадывайте тайну долгого отсутствия Повелителя. Откройте для себя мощные способности, применяйте заклинания и сражайтесь с грозными врагами в Cursed Overlord 2 (18+).


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Cursed Overlord 2 (18+) v0.48 MOD APK

Скачать Cursed Overlord 2 (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Cursed Overlord 2 (18+)
Version 0.36 Version 0.40 Version 0.46 Version TG 0.46 Version TG 0.40 Version TG 0.36


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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