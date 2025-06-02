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Paradise Lust (18+)

Paradise Lust (18+) 1.1.5c

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Версия:
1.1.5c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48 711
Скриншоты
Описание

Paradise Lust — это визуальная игра для 18+, которая сочетает в себе лучшее из симуляторов свиданий и приключений. Находясь на роскошной яхте, которая плывет по тропическим широтам, вы будете играть за бармена, который предлагает пассажирам всевозможные захватывающие события и мероприятия. С детализированной рисованной графикой и откровенными сценами вы испытаете острые ощущения запретной любви и азарт новых открытий.


Испытайте неповторимую историю: исследуйте тайные уголки, знакомьтесь с интересными персонажами и раскрывайте запретную любовь на роскошной яхте, плывущей по тропическим широтам. Наслаждайтесь детализированной рисованной графикой, захватывающими событиями, откровенными сценами и интересной сюжетной линией, которую можно найти только в Paradise Lust!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Paradise Lust (18+)


Комментарии (1)
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Hukto
Hukto 14 апреля 2023 17:44
Отсутствует русский; вылетает довольно часто.
+4
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