Paradise Lust (18+) 1.1.5c
Paradise Lust — это визуальная игра для 18+, которая сочетает в себе лучшее из симуляторов свиданий и приключений. Находясь на роскошной яхте, которая плывет по тропическим широтам, вы будете играть за бармена, который предлагает пассажирам всевозможные захватывающие события и мероприятия. С детализированной рисованной графикой и откровенными сценами вы испытаете острые ощущения запретной любви и азарт новых открытий.
Испытайте неповторимую историю: исследуйте тайные уголки, знакомьтесь с интересными персонажами и раскрывайте запретную любовь на роскошной яхте, плывущей по тропическим широтам. Наслаждайтесь детализированной рисованной графикой, захватывающими событиями, откровенными сценами и интересной сюжетной линией, которую можно найти только в Paradise Lust!
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.