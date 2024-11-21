Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 256 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
The Home of Pleasure начинается как расслабляющий симулятор свиданий, погружающий вас в атмосферу обычной жизни. Однако по мере развития сюжета игра раскрывает неожиданно глубокие темы, превращаясь в историю, наполненную преступлениями, страстью и романтическими перипетиями.
Вы берёте на себя роль 25-летнего мужчины, чья жизнь кажется скучной и предсказуемой. Но всё меняется с появлением загадочной молодой женщины, которая вводит вас в новый, полный неожиданностей мир. The Home of Pleasure предлагает уникальное сочетание слайс-оф-лайф геймплея и захватывающих сюжетных поворотов, заставляющих вас с нетерпением ждать, что будет дальше.
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