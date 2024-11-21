Описание

The Home of Pleasure начинается как расслабляющий симулятор свиданий, погружающий вас в атмосферу обычной жизни. Однако по мере развития сюжета игра раскрывает неожиданно глубокие темы, превращаясь в историю, наполненную преступлениями, страстью и романтическими перипетиями.





Вы берёте на себя роль 25-летнего мужчины, чья жизнь кажется скучной и предсказуемой. Но всё меняется с появлением загадочной молодой женщины, которая вводит вас в новый, полный неожиданностей мир. The Home of Pleasure предлагает уникальное сочетание слайс-оф-лайф геймплея и захватывающих сюжетных поворотов, заставляющих вас с нетерпением ждать, что будет дальше.