Описание

God Tier Academy переносит вас в элитную школу, где боевые и магические способности определяют всё. В роли главного героя, лишённого магии и ранга, вы оказываетесь втянуты в мир интриг и опасностей, став тайным агентом под давлением правительства. Ваша цель — выжить и выполнить задание, защищая свою семью.





Оказавшись среди сильнейших учеников, вы сталкиваетесь с непростыми испытаниями, заводите друзей и встречаете множество красивых девушек. Сможете ли вы раскрыть тайны академии и справиться с угрозами, несмотря на отсутствие магических способностей? God Tier Academy — это история о смелости, политических интригах и борьбе за справедливость в мире магии.