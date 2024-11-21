Версия:
0.003
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
God Tier Academy переносит вас в элитную школу, где боевые и магические способности определяют всё. В роли главного героя, лишённого магии и ранга, вы оказываетесь втянуты в мир интриг и опасностей, став тайным агентом под давлением правительства. Ваша цель — выжить и выполнить задание, защищая свою семью.
Оказавшись среди сильнейших учеников, вы сталкиваетесь с непростыми испытаниями, заводите друзей и встречаете множество красивых девушек. Сможете ли вы раскрыть тайны академии и справиться с угрозами, несмотря на отсутствие магических способностей? God Tier Academy — это история о смелости, политических интригах и борьбе за справедливость в мире магии.
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