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Umbranomicon (18+)

Umbranomicon (18+) 1.3.0

Погружение в мир магии, романтики и опасных приключений
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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 637 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
71
Скриншоты
Описание

Umbranomicon объединяет визуальный роман и анимированный симулятор свиданий в одном захватывающем игровом опыте. Вы — последний мужчина в мире, погружённом в хаос, где вам предстоит сразиться с Королевой Тьмы и наладить отношения с жителями, среди которых множество одиноких девушек, мечтающих о поддержке и понимании.


Каждый персонаж уникален: лживые интриганы, искренние союзники, жестокие соперники и добрые души. Используйте своё остроумие и обаяние, чтобы завоевать их доверие, узнать их истории и стать настоящим героем, который изменит судьбу этого мира. Umbranomicon предлагает глубокое повествование, ярких персонажей и атмосферу, которая затянет вас с первой минуты.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Umbranomicon (18+) 637 Мб Ссылка 2 637 Мб
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