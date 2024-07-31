Описание

Umbranomicon объединяет визуальный роман и анимированный симулятор свиданий в одном захватывающем игровом опыте. Вы — последний мужчина в мире, погружённом в хаос, где вам предстоит сразиться с Королевой Тьмы и наладить отношения с жителями, среди которых множество одиноких девушек, мечтающих о поддержке и понимании.





Каждый персонаж уникален: лживые интриганы, искренние союзники, жестокие соперники и добрые души. Используйте своё остроумие и обаяние, чтобы завоевать их доверие, узнать их истории и стать настоящим героем, который изменит судьбу этого мира. Umbranomicon предлагает глубокое повествование, ярких персонажей и атмосферу, которая затянет вас с первой минуты.