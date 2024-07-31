Версия:
1.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 637 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
71
Описание
Umbranomicon объединяет визуальный роман и анимированный симулятор свиданий в одном захватывающем игровом опыте. Вы — последний мужчина в мире, погружённом в хаос, где вам предстоит сразиться с Королевой Тьмы и наладить отношения с жителями, среди которых множество одиноких девушек, мечтающих о поддержке и понимании.
Каждый персонаж уникален: лживые интриганы, искренние союзники, жестокие соперники и добрые души. Используйте своё остроумие и обаяние, чтобы завоевать их доверие, узнать их истории и стать настоящим героем, который изменит судьбу этого мира. Umbranomicon предлагает глубокое повествование, ярких персонажей и атмосферу, которая затянет вас с первой минуты.
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