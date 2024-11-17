Описание

Max's Life Remake — это обновлённая версия популярной игры, созданная на основе запросов игроков и переработанная с использованием графики daz3d. Вы вновь погружаетесь в историю Макса (или героя с другим именем на ваш выбор), подростка, который живёт с матерью и двумя сёстрами, а также встречает множество других персонажей на своём пути.





Ремейк привносит улучшения и новые элементы: некоторые части игры были переработаны, добавлены новые эпизоды, а ненужные элементы, такие как мини-игры, удалены. Max's Life Remake предлагает свежий взгляд на полюбившуюся историю, сохраняя дух оригинала и дополняя его новыми возможностями.