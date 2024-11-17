Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
299
Описание
Max's Life Remake — это обновлённая версия популярной игры, созданная на основе запросов игроков и переработанная с использованием графики daz3d. Вы вновь погружаетесь в историю Макса (или героя с другим именем на ваш выбор), подростка, который живёт с матерью и двумя сёстрами, а также встречает множество других персонажей на своём пути.
Ремейк привносит улучшения и новые элементы: некоторые части игры были переработаны, добавлены новые эпизоды, а ненужные элементы, такие как мини-игры, удалены. Max's Life Remake предлагает свежий взгляд на полюбившуюся историю, сохраняя дух оригинала и дополняя его новыми возможностями.
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