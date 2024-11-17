Sexbot II: Recalibrated (18+) 2.00
Технический прогресс и новые возможности в Sexbot II: Recalibrated
Версия:
2.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 412 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
432
Описание
Sexbot II: Recalibrated — это продолжение популярной игры, сосредоточенное на создании прочной технической основы для будущих обновлений. В этой демонстрации вы найдете улучшенные окружения, доработанные модели и множество новых функций, которые зададут направление для последующих разработок. Несмотря на ограниченный новый контент, акцент сделан на подготовке базы, чтобы в будущем добавить насыщенный игровой опыт.
Игра охватывает первый ознакомительный день, позволяя игрокам исследовать усовершенствованный фреймворк и познакомиться с обновлениями. Sexbot II: Recalibrated — это шаг к улучшенной и более глубокой версии игры, которая обещает в будущем порадовать обилием контента и новыми возможностями.
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