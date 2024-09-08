Описание

Valorie's Life — это интригующий визуальный роман, где вы берёте на себя роль Джоэла, человека, уставшего от рутинной жизни. Неожиданный звонок полностью меняет его существование, когда он начинает жить под одной крышей с Вэлори. Теперь вам предстоит определить, как будут развиваться их отношения: найдут ли они общий язык или столкнутся с трудностями сосуществования?





Игра предлагает эмоционально насыщенный сюжет, где ваши выборы будут формировать ход событий. Изучайте характеры героев, принимайте решения и наблюдайте, как развиваются их связи. Valorie's Life исследует темы дружбы, любви и адаптации в новой ситуации, создавая незабываемое повествование.