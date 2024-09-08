Версия:
1.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 12:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
377
Описание
Valorie's Life — это интригующий визуальный роман, где вы берёте на себя роль Джоэла, человека, уставшего от рутинной жизни. Неожиданный звонок полностью меняет его существование, когда он начинает жить под одной крышей с Вэлори. Теперь вам предстоит определить, как будут развиваться их отношения: найдут ли они общий язык или столкнутся с трудностями сосуществования?
Игра предлагает эмоционально насыщенный сюжет, где ваши выборы будут формировать ход событий. Изучайте характеры героев, принимайте решения и наблюдайте, как развиваются их связи. Valorie's Life исследует темы дружбы, любви и адаптации в новой ситуации, создавая незабываемое повествование.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Valorie's Life (18+) v1.2.1 MOD APK
Скачать Valorie's Life (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer