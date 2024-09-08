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Valorie's Life (18+)

Valorie's Life (18+) 1.2.1

Новая глава жизни: выборы и отношения
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Версия:
1.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
377
Скриншоты
Описание

Valorie's Life — это интригующий визуальный роман, где вы берёте на себя роль Джоэла, человека, уставшего от рутинной жизни. Неожиданный звонок полностью меняет его существование, когда он начинает жить под одной крышей с Вэлори. Теперь вам предстоит определить, как будут развиваться их отношения: найдут ли они общий язык или столкнутся с трудностями сосуществования?


Игра предлагает эмоционально насыщенный сюжет, где ваши выборы будут формировать ход событий. Изучайте характеры героев, принимайте решения и наблюдайте, как развиваются их связи. Valorie's Life исследует темы дружбы, любви и адаптации в новой ситуации, создавая незабываемое повествование.


Информация о модах

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Скачать Valorie's Life (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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