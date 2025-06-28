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Super Naughty Maid! 2 (18+)

Super Naughty Maid! 2 (18+) v0.1

Проверь свои умения под взглядом той, кто знает о них всё

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KENZsoft
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Super Naughty Maid 2 возвращает Леону — твою верную и развратную служанку, готовую вновь подвергнуть тебя испытанию. Она мастерски балансирует на грани флирта и дерзости, бросая тебе вызов: докажи, что твои навыки стали острее. Каждый диалог, взгляд и жест — шанс углубить доверие и открыть новые сцены, где твоё внимание и проворство определяют ход игры.


В этой взрослой визуальной новелле ты сам выбираешь, как реагировать на её ухищрения: от лёгкого кокетства до решительных действий. Игра предлагает несколько путей развития — каждый выбор меняет настроение Леоны и степень её… энтузиазма. Всё подано с акцентом на эмоции и интригу, без спешки, чтобы ты мог прочувствовать каждую минуту в компании охотницы за твоими способностями.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+
 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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