Описание

В The Witch’s Sexual Prison ты оказываешься запертым в крохотной лесной хижине с таинственной ведьмой, чьи чары не менее сильны, чем её желания. Каждый день наполнен эротическими сценами, где тебе предстоит подчиняться прихотям хозяйки или сталкиваться с жестокими, но изящными наказаниями. Атмосферный сюжет играет на грани доверия и контроля, и любое неверное решение может заставить тебя расплатиться куда жёстче, чем порицание.





Выборы в игре — не просто слова в меню, а ключ к свободе или дальнейшему плену. Система выборов определяет, какие тайны раскроются в следующий раз: новые комнаты, скрытые предметы и неожиданные взаимодействия, где каждая сцена может обернуться как наградой, так и испытанием. Несколько концовок, нескончаемая искушённая интрига и полная свобода в офлайн-режиме делают эту визуальную новеллу настоящим вызовом для тех, кто готов играть по её правилам.