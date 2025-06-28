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The Witch's Sexual Prison (18+)

The Witch's Sexual Prison (18+) v1.0.0

Когда магия переплетается со страстью и непослушание карается

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BananaKing, Giver
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:36
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

В The Witch’s Sexual Prison ты оказываешься запертым в крохотной лесной хижине с таинственной ведьмой, чьи чары не менее сильны, чем её желания. Каждый день наполнен эротическими сценами, где тебе предстоит подчиняться прихотям хозяйки или сталкиваться с жестокими, но изящными наказаниями. Атмосферный сюжет играет на грани доверия и контроля, и любое неверное решение может заставить тебя расплатиться куда жёстче, чем порицание.


Выборы в игре — не просто слова в меню, а ключ к свободе или дальнейшему плену. Система выборов определяет, какие тайны раскроются в следующий раз: новые комнаты, скрытые предметы и неожиданные взаимодействия, где каждая сцена может обернуться как наградой, так и испытанием. Несколько концовок, нескончаемая искушённая интрига и полная свобода в офлайн-режиме делают эту визуальную новеллу настоящим вызовом для тех, кто готов играть по её правилам.


Информация о модах

Разблокированная игра / Портирована на Android

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+
 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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