The Witch's Sexual Prison (18+) v1.0.0
Когда магия переплетается со страстью и непослушание карается
В The Witch’s Sexual Prison ты оказываешься запертым в крохотной лесной хижине с таинственной ведьмой, чьи чары не менее сильны, чем её желания. Каждый день наполнен эротическими сценами, где тебе предстоит подчиняться прихотям хозяйки или сталкиваться с жестокими, но изящными наказаниями. Атмосферный сюжет играет на грани доверия и контроля, и любое неверное решение может заставить тебя расплатиться куда жёстче, чем порицание.
Выборы в игре — не просто слова в меню, а ключ к свободе или дальнейшему плену. Система выборов определяет, какие тайны раскроются в следующий раз: новые комнаты, скрытые предметы и неожиданные взаимодействия, где каждая сцена может обернуться как наградой, так и испытанием. Несколько концовок, нескончаемая искушённая интрига и полная свобода в офлайн-режиме делают эту визуальную новеллу настоящим вызовом для тех, кто готов играть по её правилам.
Разблокированная игра / Портирована на Android
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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