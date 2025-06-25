Crime Lawn Repeat (18+) vPrologue
Под идеальным пригородным газоном ты стираешь улики и выбираешь, кому верить
Визуальный роман Crime Lawn Repeat бросает тебя в пастельный пригород, где под ухоженными газонами прячется кладбище секретов. Ты и младший брат вроде бы ищете тихий угол, но каждое «доброе утро» запускает новую сцену расследования. Днём обсуждаешь удобрения для роз, собираешь рецепты барбекю и сверяешь календарь пикников, а ночью скрываешь отпечатки, подслушиваешь соседский забор и решаешь, что покажет камера дверного звонка. Один неловкий жест меняет районные слухи, обнуляет доверие и может вытащить на свет твой собственный грех.
Сюжет ветвится через систему репутации: улыбнуться, шантажировать или оставить на крыльце анонимку. Двойная жизнь позволяет балансировать между образцовым хозяином и тенью, стирающей кровь с газонокосилки. Выбирай, кем стать — защитником брата или циничным манипулятором — и открывай одно из пяти финальных разоблачений. Казуальный клик-геймплей без таймеров сочетается с пригородной сатирой, а стиль от солнечных фасадов плавно скользит к тревожным подвалам. Загляни за идеальную живую изгородь и проверь, выдержит ли улыбчивый квартал твою честность.
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