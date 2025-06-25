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Crime Lawn Repeat (18+)

Crime Lawn Repeat (18+) vPrologue

Под идеальным пригородным газоном ты стираешь улики и выбираешь, кому верить

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Версия:
Prologue
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 664 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
27
Описание

Визуальный роман Crime Lawn Repeat бросает тебя в пастельный пригород, где под ухоженными газонами прячется кладбище секретов. Ты и младший брат вроде бы ищете тихий угол, но каждое «доброе утро» запускает новую сцену расследования. Днём обсуждаешь удобрения для роз, собираешь рецепты барбекю и сверяешь календарь пикников, а ночью скрываешь отпечатки, подслушиваешь соседский забор и решаешь, что покажет камера дверного звонка. Один неловкий жест меняет районные слухи, обнуляет доверие и может вытащить на свет твой собственный грех.


Сюжет ветвится через систему репутации: улыбнуться, шантажировать или оставить на крыльце анонимку. Двойная жизнь позволяет балансировать между образцовым хозяином и тенью, стирающей кровь с газонокосилки. Выбирай, кем стать — защитником брата или циничным манипулятором — и открывай одно из пяти финальных разоблачений. Казуальный клик-геймплей без таймеров сочетается с пригородной сатирой, а стиль от солнечных фасадов плавно скользит к тревожным подвалам. Загляни за идеальную живую изгородь и проверь, выдержит ли улыбчивый квартал твою честность.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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