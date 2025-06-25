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The Lustful Touch (18+)

The Lustful Touch (18+) v1.0

Каждое касание меняет судьбу: визуальный роман о границах желания

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
21
Описание

The Lustful Touch — это 18+ визуальная новелла, где ты играешь за Тони-массажиста в элитном салоне. Уже с первой смены становится ясно: жанр «романтика-драма» здесь подан через стол массажного стола. Каждые пять минут ты выбираешь технику движения, реплику и глубину давления, наблюдая, как полоски доверия и искушения вспыхивают зелёным или гаснут. Один неверный вопрос — клиентка закрывается, теряется чаевые; вовремя пойманная пауза — и сдержанный вздох превращается в разговор о тайных фантазиях. Под покровом мягкого света кабинета тело становится проводником эмоций, а твой главный крючок — разгадать, кто из посетительниц вернётся ночью за продолжением.


Дальше открываются прикосновения-лечат: восемь героинь, от робкой студентки до властной бизнес-леди, приносят уникальные ветки и до трёх альтернативных финалов каждая. За смелые решения получаешь карточки поз, закрываешь новые ракурсы 3D-камеры и усиливаешь навыки ароматерапии, чтобы разблокировать эксклюзивные откровенные сцены. Кинематографичная графика, точечный звук дыхания и успокаивающий lo-fi позволят играть офлайн без доната; платной остаётся лишь коллекция косметики для интерьера. Возьми масло, согрей ладони и узнай, приведут ли твои решения к любви, зависимости или полной катастрофе — сеанс уже назначен.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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