Описание

Stay Online — это интерактивная история, в которой отношения между влюбленными проходят испытание расстоянием. В условиях разлуки и онлайн-общения герои сталкиваются с новыми вызовами, которые помогают раскрыть скрытые стороны их личностей и желаний. Игра предлагает игрокам принять решения, влияющие на развитие отношений и финал истории.





Как далеко могут зайти чувства, когда физическая близость заменяется виртуальным общением? Stay Online исследует вопросы доверия, близости и того, как дистанция может изменить динамику отношений.