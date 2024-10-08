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Stay online (18+)

Stay online (18+) 0.7

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Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 764 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 905
Скриншоты
Описание

Stay Online — это интерактивная история, в которой отношения между влюбленными проходят испытание расстоянием. В условиях разлуки и онлайн-общения герои сталкиваются с новыми вызовами, которые помогают раскрыть скрытые стороны их личностей и желаний. Игра предлагает игрокам принять решения, влияющие на развитие отношений и финал истории.


Как далеко могут зайти чувства, когда физическая близость заменяется виртуальным общением? Stay Online исследует вопросы доверия, близости и того, как дистанция может изменить динамику отношений.


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Скачать Stay online (18+) v0.7 MOD APK

Скачать Stay online (18+) 764 Мб Ссылка 2 764 Мб
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Старые версии Stay online (18+)
Version 0.1 Version 0.3 Version 0.4 Version 0.5 Version 0.6 Version TG 0.6 Version TG 0.5 Version TG 0.4 Version TG 0.3 Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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