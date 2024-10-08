Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 764 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 905
Описание
Stay Online — это интерактивная история, в которой отношения между влюбленными проходят испытание расстоянием. В условиях разлуки и онлайн-общения герои сталкиваются с новыми вызовами, которые помогают раскрыть скрытые стороны их личностей и желаний. Игра предлагает игрокам принять решения, влияющие на развитие отношений и финал истории.
Как далеко могут зайти чувства, когда физическая близость заменяется виртуальным общением? Stay Online исследует вопросы доверия, близости и того, как дистанция может изменить динамику отношений.
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