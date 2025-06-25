Amity Park - это игра-симулятор свиданий/визуальная новелла, основанная на популярном телешоу Nickelodeon "Дэнни-призрак". В игре воссоздана атмосфера сериала, однако с добавлением более зрелого и наводящего на размышления контента. Вы воплощаете главного героя Дэнни Фентона, обычного мальчика, который однажды получает необычные призрачные способности в результате случайного инцидента с изобретением его отца. Теперь Дэнни стал призраком-героем, борющимся со злом и защищающим свой город от зловещих существ.
Однако Amity Park предлагает вам не только вступить в приключения Дэнни-призрака, но и исследовать его личную жизнь. В игре вы сможете развивать романтические отношения с другими персонажами из сериала, такими как Сэм Мэнсон или Такер Фоули. Ваши выборы и действия в игре будут влиять на развитие этих отношений и на ход сюжета.
Amity Park предлагает вам уникальную возможность погрузиться в мир "Дэнни-призрака", исследовать его историю и взаимодействовать с его персонажами. Отношения, приключения и интриги будут вплетены в захватывающую историю, раскрывающуюся перед вами. Вам предстоит принимать важные решения, устанавливать связи с другими персонажами и обнаруживать тайны мира "Дэнни-призрака". Погрузитесь в эту захватывающую игру, где ваше влияние и выборы определят исход истории Дэнни и его окружения.
v1.1 — релиз
– Эпизод 9 теперь официально доступен для игры.
– Хочу извиниться за задержку и за то, что пропал на последние две недели — был погружён в работу и не хотел снова писать «мне нужно ещё немного времени».
– Коды читов остались те же, что и в предыдущей версии.
Скачать Amity Park (18+) v1.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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