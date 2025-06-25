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Amity Park (18+)

Amity Park (18+) v1.1

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1
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 353
Описание

Amity Park - это игра-симулятор свиданий/визуальная новелла, основанная на популярном телешоу Nickelodeon "Дэнни-призрак". В игре воссоздана атмосфера сериала, однако с добавлением более зрелого и наводящего на размышления контента. Вы воплощаете главного героя Дэнни Фентона, обычного мальчика, который однажды получает необычные призрачные способности в результате случайного инцидента с изобретением его отца. Теперь Дэнни стал призраком-героем, борющимся со злом и защищающим свой город от зловещих существ.


Однако Amity Park предлагает вам не только вступить в приключения Дэнни-призрака, но и исследовать его личную жизнь. В игре вы сможете развивать романтические отношения с другими персонажами из сериала, такими как Сэм Мэнсон или Такер Фоули. Ваши выборы и действия в игре будут влиять на развитие этих отношений и на ход сюжета.


Amity Park предлагает вам уникальную возможность погрузиться в мир "Дэнни-призрака", исследовать его историю и взаимодействовать с его персонажами. Отношения, приключения и интриги будут вплетены в захватывающую историю, раскрывающуюся перед вами. Вам предстоит принимать важные решения, устанавливать связи с другими персонажами и обнаруживать тайны мира "Дэнни-призрака". Погрузитесь в эту захватывающую игру, где ваше влияние и выборы определят исход истории Дэнни и его окружения.


Информация о модах

v1.1 — релиз
– Эпизод 9 теперь официально доступен для игры.
– Хочу извиниться за задержку и за то, что пропал на последние две недели — был погружён в работу и не хотел снова писать «мне нужно ещё немного времени».
– Коды читов остались те же, что и в предыдущей версии.

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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