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Under Control (18+)

Under Control (18+) 0.1.22A

3
5
Скачать (826 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.22A
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 826 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
15 010

Under Control — это визуальная новелла, находящаяся на очень ранней стадии разработки, которая позволит игрокам взять на себя управление жизнью молодого человека, стремящегося начать новую жизнь.


В игре вы будете иметь полную свободу исследовать и управлять своим временем по своему усмотрению. Вы сможете выбирать, как проводить свои дни, улучшать свои навыки и принимать решения, которые повлияют на ход истории. Улучшение навыков позволит вам стать более компетентным и успешным в различных ситуациях. Однако, не все так просто, как кажется. По мере развития сюжета вы будете раскрывать темную тайну, которая изменит все. Это откроет перед вами новые горизонты и вызовет серьезные вопросы о вашей идентичности и целях.


"Under Control" предлагает захватывающий сюжет, глубокие персонажи и непредсказуемые повороты событий. Ваше влияние и решения будут иметь серьезные последствия, и каждое ваше действие будет иметь весомое значение для развития истории. Погрузитесь в мир "Under Control" и готовьтесь к открытию тайн, перемене судьбы и решающим моментам, которые перевернут вашу жизнь с ног на голову. Будьте готовы к тому, чтобы взять все под контроль и принять вызов, который изменит все, что вы знали.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Under Control (18+) 0.1.22A взлом

Скачать Under Control (18+)
826 Мб
Ссылка 2
826 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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