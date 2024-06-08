Under Control — это визуальная новелла, находящаяся на очень ранней стадии разработки, которая позволит игрокам взять на себя управление жизнью молодого человека, стремящегося начать новую жизнь.





В игре вы будете иметь полную свободу исследовать и управлять своим временем по своему усмотрению. Вы сможете выбирать, как проводить свои дни, улучшать свои навыки и принимать решения, которые повлияют на ход истории. Улучшение навыков позволит вам стать более компетентным и успешным в различных ситуациях. Однако, не все так просто, как кажется. По мере развития сюжета вы будете раскрывать темную тайну, которая изменит все. Это откроет перед вами новые горизонты и вызовет серьезные вопросы о вашей идентичности и целях.





"Under Control" предлагает захватывающий сюжет, глубокие персонажи и непредсказуемые повороты событий. Ваше влияние и решения будут иметь серьезные последствия, и каждое ваше действие будет иметь весомое значение для развития истории. Погрузитесь в мир "Under Control" и готовьтесь к открытию тайн, перемене судьбы и решающим моментам, которые перевернут вашу жизнь с ног на голову. Будьте готовы к тому, чтобы взять все под контроль и принять вызов, который изменит все, что вы знали.